Über den Wunsch Hitlers und ein Haus am Inn

Es sind die letzten Momente der Kino-Dokumentation „Wer hat Angst vor Braunau?“, die — jedenfalls medialen — Staub aufwirbeln.

Gemeinsam mit dem Braunauer Historiker Florian Kotanko steht Filmemacher Günter Schwaiger im Archiv der Stadt Braunau, wo Kotanko einen Zeitungsartikel ausgegraben hat. Der besagt, dass Hitler selbst eine administrative Nutzung seines Geburtshauses gewünscht habe. Nun soll eine Polizeistelle einziehen.

Lesen Sie auch

Umgang mit der NS-Vergangenheit

Der Zeithistoriker Oliver Rathkolb, selbst Mitglied jener vom Innenministerium eingesetzten Expertenkommission zur Nachnutzung des Gebäudes, meint gegenüber der APA zu dem Fund, dass es sich um kein Dokument handle, sondern um das Aufbauschen einer Zeitungsmeldung. Die angebliche Gleichsetzung der NSDAP-Kreisleitung mit einer Polizeistelle durch den Filmemacher mache ihn „sprachlos“.

„Dass er behauptet, dass ich die Polizei von heute mit der NSDAP von damals vergleiche, das ist unerhört und natürlich falsch. Das haben wir in keinem Moment gemacht“, erwidert Schwaiger im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

„In dem Schlussbericht der Kommission steht, dass jede Anknüpfung, jede Erinnerung an Adolf Hitler in diesem Haus ausgeschlossen werden soll.“ In dem kleinen Zeitungsartikel werde klar über den Wunsch des Führers berichtet, so Schwaiger, und das sei eine Kreisleitung, also eine administrative Nutzung. Schwaiger betont auch, dass in einer Zeitung, die vollkommen unter der Kontrolle der NSDAP stand, kein Redakteur über den Wunsch Adolf Hitlers schreiben hätte können — ohne dass dies kontrolliert worden wäre.

Neben dieser Archiv-Entdeckung rollt Filmemacher Schwaiger in „Wer hat Angst vor Braunau?“ vor allem die wechselhafte Geschichte der Nutzung des Geburtshauses von Adolf Hitler auf. Er spricht mit Braunauerinnen und Braunauern, zeigt die abstruse Anziehungskraft des Gebäudes, weitet seinen Film nach und nach auf das Thema Erinnerungskultur auf, stellt die Frage nach dem Umgang Österreichs mit seiner NS-Vergangenheit und macht dabei auch vor sich selbst nicht Halt. Offen und schonungslos stellt sich der Filmemacher seiner eigenen Herkunft und ermöglicht es uns Zusehern, diesen Schritt auch selbst zu wagen.

Seine Weltpremiere feiert der Film am Mittwoch bei der Eröffnung des Festivals „Der neue Heimatfilm“ in Freistadt. Die Open-Air-Vorstellung beginnt um 20.30 Uhr vor dem Kino in der Salzgasse, am 25. August gibt es um 11.15 Uhr eine Wiederholung im Kino.

Von Mariella Moshammer