Über eine Möglichkeit der Welt

Mit 214 Filmen in fünf Wettbewerbssektionen und weiteren sechs Parallel-Sektionen präsentiert sich das 76. Filmfestival von Locarno bis 12. August. Am Mittwoch wird es auf der Piazza Grande mit „Dammi“ von Regisseur Yann Mounir Demange (GB) eröffnet.

Der Film beschreibt die Suche nach Identität zwischen nordafrikanischen Wurzeln und dem Leben in Paris. Zu diesem Anlass wird an den britischen Schauspieler Riz Ahmed der Excellence Award verliehen (u. a. 2019 Oscar-Nominierung als bester Schauspieler für „Sound of Metal“).

Lesen Sie auch

Für ihr Lebenswerk geehrt werden der britische Autorenfilmer Ken Loach, der sein Sozialdrama „The Old Oak“ präsentiert, sowie Filmproduzent Renzo Rossellini, dessen Film „Fellinis Stadt der Frauen“ (1979) ebenfalls auf der Piazza gezeigt wird. Auch Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett wird als Produzentin des Debütfilmes „Shayda“ der iranisch-australischen Regisseurin Noora Niasari begrüßt. Den Leopard Club Award erhält der schwedische Schauspieler Stellan Skarsgård („Dune – Der Wüstenplanet“).

Starke österreichische Beteiligung

Die Auswahl der Filme orientiert sich nach den Worten des künstlerischen Leiters Giona A. Nazzaro in der Krise der Zeit an einer Vielfalt von Perspektiven, um „uns eine Möglichkeit der Welt vorzustellen.“ Dieses Jahr erfolgt auch der Abschied von Präsident Marco Solari, der dem Festival seit dem Jahre 2000 vorsteht. Zu diesem Anlass beendet am 12. August ein von Solari gewählter Überraschungs-Film auf der Piazza das Festival.

Zahlreich sind in diesem Jahr die österreichischen Beiträge: Im internationalen Wettbewerb um den Goldenen Leoparden bewirbt sich die österreichische Koproduktion „Animal“ der griechischen Regisseurin Sofia Exarchou mit Voodoo Jürgens in einer Hauptrolle. Der Film beleuchtet kritisch die Hintergründe von Animateur-Jobs auf einer griechischen Tourismusinsel. In der Sektion „Leoparden von morgen“ finden sich mit „Valley Pride“ der Beitrag des Steirers Lukas Marxt über die bizarre Ästhetik der Monokulturen inmitten der kalifornischen Wüste, die österreichisch-südafrikanische Koproduktion „Loving in Between“ von Jyoti Mistry über Lebensräume zwischen Normen und Tabus und „Kinderfilm“ des österreichischen Regiekollektivs Total Refusal (Adrian Jonas Haim, Michael Stumpf, Robin Klengel) über eine andere Wirklichkeit zwischen verstopften Straßen.

Die Sektion „Semaine de la critique“ zeigt Joerg Burgers „Archiv der Zukunft“, eine kritische Bestandsaufnahme über die Sammlungen des Naturhistorischen Museums Wien zwischen Vergangenheit und Zukunftsperspektiven sowie „Vista Mare“ von Julia Gutweniger und Florian Kofler aus Südtirol, über eine ins Surreale gleitende Welt des Massentourismus an der Oberen Adria.

Ein Schwerpunkt gilt dem asiatischen Film, vertreten im internationalen Wettbewerb durch den philippinischen Regisseur Lav Diaz mit dem zwischen Investigation und Vision angesiedelten Film „Essential Truth oft the Lake“ oder im Wettbewerb der „Kinomacher der Gegenwart“ mit dem indischen Beitrag „Whispers of Fire & Water“ von Lubdhak Chatterjee über eine Begegnung mit den Auswirkungen der größten Kohlemine Ostindiens.

Der Schwerpunkt der „Open Doors“ widmet sich mit 18 Filmen den jungen Talenten aus Lateinamerika und der Karibik, aber auch die Retrospektive zeigt die mexikanische populäre Filmproduktion zwischen den 1940er und 1960er Jahren, welche das Filmschaffen Lateinamerikas wesentlich inspiriert hat. So wird etwa der einst für die beste Dokumentation nominierte, 240 Minuten dauernde, Film „The Olympics in Mexiko“ (1969) von Alberto Isaac gezeigt.