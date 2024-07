Uli Brée startet Krimireihe, die bereits verfilmt wird

Mit den „Vorstadtweibern“ und „Vier Frauen und ein Todesfall“ wurde er bekannt, nun legt der Autor Uli Brée mit „Liesl von der Post“ eine neue Krimireihe vor. Die ersten beiden Bände „Jugendsünden“ und „Klapperstorch“ erscheinen laut Ueberreuter Verlag am 17. August, auch die Verfilmung als TV-Serie mit Katharina Straßer in der Hauptrolle ist bereits in Arbeit.

Bei der MR-Film-Produktion handelt es sich um eine Koproduktion mit ServusTV, die Ausstrahlung ist für Winter 2024 geplant. Über die Titelfigur Liesl heißt es in der Ankündigung: „Es ist nicht so, dass Verbrechen oder Krimis ihre Leidenschaft wären, es ist eher so, dass sie neben ihrer großen Empathie über einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn verfügt.“

Lesen Sie auch

Brée möchte seine Leserinnen und Lesern mit der Liesl unterhalten, wie es heißt. „Ich wünsche mir, dass sie auf einer Zugfahrt beim Lesen laut auflachen und sich freuen, dass die Zeit so schnell vergangen ist.“

Uli Brée: „Jugendsünden“, 180 Seiten, 17 Euro. „Klapperstorch“, 176 Seiten, 17 Euro. Beide Bücher erscheinen am 17. August