Unsere Hinterlassenschaft als Menschheit

Nikolaus Geyrhalters neuer Dokumentarfilm „Matter Out of Place“

Am Anfang war der Mensch, am Ende ist der Müll. So drastisch sieht Filmemacher Nikolaus Geyrhalter es noch nicht. Doch es falle ihm zunehmend schwerer, den Optimismus aufrechtzuerhalten, sagt der 51-jährige Wiener im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Noch sei der Kampf Mensch vs. Müll nicht verloren, aber es sei wirklich eine Herausforderung. Daran besteht kein Zweifel, schaut man sich Geyrhalters neuen Dokumentarfilm „Matter Out of Place“ an.

Ein Bagger reißt ein Loch in ein intaktes Stück Rasen, es sieht martialisch aus, wie er in die Natur eindringt, sie zerstört. Aber schon durchkreuzt Geyrhalter unsere Erwartung, denn unter dem Grün findet sich nichts als stinkender Müll, Autoreifen, Plastik, Weggeworfenes.

Worte gibt es kaum in „Matter Out of Place“, die Bilder reichen aus, um vor Augen zu führen, wie wir Menschen unseren Planeten vermüllen. Auch wenn Geyrhalter uns nicht zeigt, wie wir Unmengen konsumieren und diese Unmengen wegwerfen, läuft dieses Wissen bei jeder Szene im eigenen Kopf mit ab.

Manche Bilder sind schwer zu ertragen, zeigen Zustände, die man sich nicht vorzustellen gewagt hat. In Nepal wird ein vollgestopfter Müllsack nach dem anderen auf eine Rikscha geworfen, ein einzelner Mann fährt durch die Straßen, sammelt, was die anderen wegwerfen.

Sisyphus – ein Hilfsausdruck

Lkw reiht sich an Lkw an einer Sammelstelle, alle liefern ab, was sie nicht mehr brauchen und dann wälzt sich eine Karawane an Lastwagen zu einer riesigen Müllhalde. Der Müll wird abgeladen und Menschen sortieren den Unrat, ständig kommt neuer nach. Sisyphus — ein Hilfsausdruck. Jeder Sack wird in die Hand genommen, aufgerissen, entleert. Geyrhalter hält die Kamera unerbittlich lange auf diese Szenerie, die „unmöglich“ zu schreien scheint. Unmöglich, dass wir Menschen noch einmal Herr über diesen Wahnsinn werden.

Und dann findet der Regisseur und Kameramann auch das Idyll in dem Abgrund und zeigt, wie Taucher aus den Tiefen des Ozeans weiße Säcke voll Abfall aufsteigen lassen, wie dort ganz natürlich vorkommende Wesen steigen sie an die Oberfläche, einem Quallenballett gleich.

Wenn rund um Luxusunterkünfte auf den Malediven mühsam ein Stück Müll nach dem anderen vom einst pittoresken Strand von Bediensteten gesammelt wird, früh genug, bevor die Instagram-tauglichen Fotos von den Touristen dort geschossen werden, und ein Müllwagen an einer Gondel hängend über verschneite Schweizer Berglandschaften schwebt, um den Skifahrern das Idyll eines sauberen Ortes zu ermöglichen, dann wird „Matter Out of Place“ auch humorvoll.

Die Freude über die unterhaltsame Ästhetik des Hässlichen hält nicht lange an. Wenn uns dieser Film etwas lehrt, dann, dass der Oberfläche nicht zu trauen ist. Nur weil wir sie nicht sehen, ist sie nicht weg, unsere Hinterlassenschaft als Menschheit.

Von Mariella Moshammer