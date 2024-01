Unsere Medien-Tipps der Woche: Vom Krimi bis Kulturhauptstadt

Kino: „Rickerl – Musik is höchstens a Hobby“

Erich „Rickerl“ Bohacek ist ein strauchelnder Straßen- und Beislmusiker, der sich am Existenzminimum über die Runden kämpft und hofft, mit seinen persönlichen, emotionalen Liedern Erfolg zu haben, sich dabei aber immer wieder selbst im Weg steht. Gleichzeitig versucht er, ein liebevoller Vater für seinen achtjährigen Sohn zu sein, der jedes zweite Wochenende bei ihm ist.

Album: „Saviors“

Es gibt Neues von Green Day. Das Trio veröffentlicht mit „Saviors“ sein 14. Studioalbum. „Rund 30 Jahre Erfahrung, die wir haben, kommen da in gewisser Weise zusammen“, sagte Green-Day-Frontmann Billie Joe Armstrong dem kanadischen Radiosender 102.1 The Edge. „Saviors“ ist ein Album voller packender Rockhymnen mit einprägsamen Melodien und smarten Texten, mal witzig, mal ironisch oder auch zynisch. Da sind einerseits energiegeladene Uptempo-Rocker wie das grandios betitelte „Look Ma No Brains“, „1981“ oder „Coma City“. Demgegenüber stehen etwas weniger rifflastige Ohrwürmer wie „Goodbye Adeline“, der Titelsong oder das melancholische „Suzie Chapstick“. Im Intro der Ballade „Fancy Sauce“ wagen Green Day obendrein ein bisschen 60er-Jahre-Schmalz.

Streaming: „Expats“ (Amazon Prime)

Drei Frauen leben ein augenscheinlich sorgenfreies Leben im Hongkong des Jahres 2024. Als „Expats“ ist der Alltag für die US-Amerikanerinnen aber trotzdem ein Changieren zwischen eigenen Ansprüchen und kulturellen Gegebenheiten, wobei es letztlich ein schwerer Schicksalsschlag ist, der nochmals vieles in Rollen bringt und die Frauen vor große Fragen stellt: Ist dieses Leben noch jenes, das ich mir vorgestellt habe? Welche Opfer bin ich bereit zu bringen? Und wo ziehe ich die Grenze für mich? Die Miniserie von Lulu Wang mit Nicole Kidman in einer der Hauptrollen basiert auf dem Bestseller von Janice Y. K. Lee. Ab 26. Jänner bei Amazon Prime

Buch: „Letztes Zuckerl“

Im Ausseerland wird wieder gemordet und ermittelt. In Herbert Dutzlers neuester Streich „Letztes Zuckerl“ (Haymon) herrscht full house bei den Gasperlmaiers! Die bereits erwachsenen Kinder kehren mit ihren Familien zurück ins elterliche Nest und auch außerhalb des Gasperlmaier-Hauses geht es rund: Zuerst geschieht ein Unfall mit Todesfolge, dann gräbt ein Hund nicht etwa ein Stöckchen, sondern eine Leiche aus dem Schnee. Dass es Franz Gasperlmaier bei seinen Ermittlungen mit Männern zu tun bekommt, die sich mit Frauenhass brüsten, jemand um jeden Preis Altausseer Immobilien ergattern will und ein Hauch von Marihuanaduft in der Luft liegt, lässt seinen Vorsatz, es ruhiger anzugehen, gehörig wackeln.

TV: Eröffnung Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut

ORF III überträgt die Eröffnung der Europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut 2024 am Samstag, 20. Jänner, ab 17 Uhr live. Eine Zusammenfassung der Open-Air-Bühnenshow, an der u.a. Hubert von Goisern, Conchita alias Tom Neuwirth und die Tänzerin und Choreografin Doris Uhlich mitwirken, zeigt dann der „kulturMontag“ am 22. Jänner (23.25 Uhr, ORF 2). In der Dokumentation „Kultur ist das neue Salz — Auftakt zum Kuturhauptstadtjahr” kommen auch die künstlerische Leiterin Elisabeth Schweeger, Kuratierende und Kunstschaffende zu Wort. Ebenfalls am 22. Jänner resümiert ein „Kultur Heute Spezial“ um 19.45 Uhr in ORF III das Kulturhauptstadt-Eröffnungswochenende.