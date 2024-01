Unsere Medien-Tipps der Woche: Von „Baby to Go“ bis zum „Tatort“

Kino: „Baby to Go“

Es ist absurd und faszinierend zugleich: Statt im Bauch der Mutter wachsen Babys in einem riesigen Ei auf, das quasi ein Brutkasten ist. Wer Kinder haben will, muss also nicht mehr selbst schwanger werden. Doch dass solch eine ausgelagerte Schwangerschaft im New York der nahen Zukunft nicht nur Vorteile mit sich bringt, merken Rachel und Alvy in dem satirischen Drama „Baby to Go“ von Regisseurin Sophie Barthes.

Album: „Here comes the Rain“

Die Rockband Magnum trauert um ihren Gründer Tony Clarkin. Posthum erschien nun Clarkins Abschiedsalbum „Here comes the Rain“. Darauf servieren Magnum ihre bewährte Mischung aus kernigen, kraftvollen Rocksongs mit starken Melodien und Powerballaden, die nah an der Grenze zum Kitsch sind. Ob „Here comes the Rain“auch das Abschiedsalbum der Band Magnum ist, bleibt abzuwarten.

Lesen Sie auch

Streaming: „Griselda“ (Netflix)

Die sechsteilige Miniserie erzählt die wahre Geschichte der skrupellosen Drogenbaronin Griselda Blanco, gespielt von Sofia Vergara (bekannt aus „Modern Family“). Über ein Jahrzehnt hinweg war sie die eigentlich treibende Kraft hinter den Rauschgiftgeschäften ihres Mannes Alberto in New York gewesen. Als sie aus dieser Ehe fliehen muss, nutzt Griselda ihre Erfahrungen in Florida, um selbst zur Drogenbaronin des Medellin-Kartells aufzusteigen.

Buch: „Warum wir Kriege führen“

Der kanadisch-amerikanische Politikwissenschafter und Ökonom Christopher Blattman geht in seinem Buch der Frage nach, warum Menschen Kriege gegeneinander führen und was sich tun lässt, damit sie ihre Rivalitäten friedlich austragen. Dafür hat er Kriege und Bürgerkriege untersucht, sich mit Drogenkartellen, Straßengangs, Fußballhooligans, Mafiaorganisationen und Fanatikern beschäftigt. Es zeigt sich, dass die Ursachen von Kriegen nicht die sind, die es vordergründig zu sein scheinen. „Warum wir Kriege führen: Und wie wir sie beenden können“ (Aufbau Verlag) hat es auf die Shortlist der „Wissenschaftsbücher des Jahres“geschafft. Das beste Wissenschaftsbuch wird am 13. Februar gekürt.

TV: Tatort „Pyramide“

Das Kölner Ermittlerduo Ballauf und Schenk ermittelt am Sonntag (20.15 Uhr ORF2) in seinem 89. Fall: Wie aus dem Nichts kommt für André Stamm die Chance seines Lebens. Ein Kamerad aus Bundeswehrzeiten bietet ihm einen vielversprechenden Job bei der Investment-Firma „Concreta“ an. Dafür muss er nur das tun, was Firmengründer Christopher Komann von seinem Team fordert: Verkaufen, verkaufen, verkaufen! André ist dazu bereit. Doch schon kurze Zeit später laufen die Dinge bei „Concreta“ vollkommen aus dem Ruder …