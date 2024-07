Unsere Medien-Tipps: Ein Pater, Sprintstars und eine Sporthymne

Film: Ein Leben für die Menschlichkeit — Abbé Pierre

In Frankreich ist Abbè Pierre eine Legende. Regisseur Frédéric Tellier erzählt nun die Geschichte des Wohltäters nach, der 1912 als Henri Grouès (Benjamin Lavernhe) in eine reiche Familie geboren wurde, aber als 20-Jähriger Bruder eines Kapuzinerordens wird. Als Mönch hilft er während des Zweiten Weltkriegs verfolgten Juden, wird später Nationalratsabgeordneter und gründet die heute noch existierende Obdachlosenhilfe „Emmaus“. Der 2007 Verstorbene war eine der großen Seelen des 20. Jahrhunderts.

Streaming: Sprint

„Denken die Menschen an Geschwindigkeit, dann denken sie an die 100 Meter“: Für die Leichtathletik gilt dieser Satz aus der sechsteiligen Dokuserie „Sprint“ ganz bestimmt. Passend zu den bald startenden Olympischen Sommerspielen in Paris, bringt Netflix sein nächstes Sportformat unters Publikum. Im Blickpunkt stehen dabei die Schnellsten der Schnellen: Laufstars wie die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce oder ihr italienischer Kollege Marcell Jacobs. Die sechs von Phil Turner inszenierten Episoden zeigen die Sportler auch hinter den Kulissen, abseits der Laufstrecke, bei ihren Vorbereitungen und Konkurrenzkämpfen. Und natürlich kommt der vielleicht größte Sprinter aller Zeiten, der achtfache Olympiasieger Usain Bolt, zu Wort.

Lesen Sie auch

Buch: Marc-Uwe Kling. Views

Mit „Views“ (Ullstein Verlag, 2024, 272 Seiten, 20,95 Euro) legt Marc-Uwe Kling seinen ersten Krimi vor. Der spannungsgeladene Polit-Thriller dreht sich um ein brutales Video, Aufruhr und rechtsextreme Auswüchse. Kling erzählt von der Suche nach einer verschwundenen 16-Jährigen im Berlin von heute, die plötzlich in einem brutalen Video im Netz auftaucht. Die Konstellation des Verbrechens aus migrantischen Tätern und deutschem Opfer führt umgehend zu Verdächtigungen und Hetze im Netz, es kommt zu Aufruhr und Gewalt auf den Straßen, Rechtsextreme lassen die Empörung in exzessiven Auswüchsen eskalieren.

Album: John Grant. The Art of the Lie

Kann dieser Mann etwas falsch machen? US-Musiker und Wahlisländer John Grant entführt uns auf seinem sechsten Soloalbum „The Art of the Lie“ erneut in seine ganz persönliche Welt, die von familiärem Schmerz ebenso gekennzeichnet ist wie luftigen Discoarrangements und melancholischen Balladen. Der Opener „All That School For Nothing“ lässt die Tanzbeine zappeln, im über sieben Minuten langen „Marbles“ dominieren kühle Elektronik und ein sphärischer Gestus. Das zentrale „Father“ zeichnet hingegen nicht zum ersten Mal die Kindheit des Sängers nach und führt die schwierige Beziehung zu seinem entfremdeten Vater vor Augen. Den artifiziellen Sound verdankt die Platte nicht zuletzt Produzent Ivor Guest. Herausgekommen sind Songs voller Gegensätze, die genau daraus ihre Spannung ziehen.

TV: „We are the Champions“

Pünktlich zum kommenden Fußball-EM-Finale und dem Start der Olympischen Spiele nimmt eine neue Dokumentation eine der bekanntesten Sporthymnen, wenn nicht sogar die größte ihrer Art unter die Lupe: „We are the Champions“ von Queen. Die Doku von Hannes Rossacher und Lilly Schlagnitweit folgt dem Hit von seiner Entstehung in den 70er-Jahren bis zu den Stadionhymnen der Gegenwart, wobei auch die Queen-Begründer Brian May und Roger Taylor zu Wort kommen. Zu sehen ist „Queen – We are the Champions – die Geschichte der größten Sporthymne aller Zeiten“ am Sonntag, 7. Juli, um 22.10 Uhr auf Arte.