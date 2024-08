Unsere Medien-Tipps: Ein Schwamm, Sekten und Schubert

Streaming: Rettet Bikini Bottom: Der Sandy Cheeks Film

Bikini Bottom geht es an den Kragen: Die Heimat von Spongebob Schwammkopf wird nämlich von einer ominösen Firma vom Meeresboden gestohlen. Klare Sache, dass Spongebob das nicht so einfach auf sich sitzen lassen kann. Ihm zur Seite steht in „Rettet Bikini Bottom“ (Netflix), einer Mischung aus Animations- und Realfilm, das Eichhörnchen Sandy Cheeks, das an der Erdoberfläche auch gleich die Führung übernimmt. Immerhin ist Sandy in Sachen Selbstverteidigung und Actionfaible deutlich aktiver als der gutmütige, aber doch auch sehr weiche gelbe Schwamm. So begeben sich beide auf eine gefährliche Reise nach Texas, wo sie Patrick, Thaddäus, Mr. Krabs und den ganzen Rest der Unterwasserstadt vor einem schlimmen Ende bewahren müssen.

Film: Berlin Nobody

In ihrem zweiten Spielfilm „Berlin Nobody“ erzählt die britische Autorin und Regisseurin Jordan Scott eine düstere Geschichte um Sektenunwesen, Lebensängste und Ideologiemissbrauch. Die Tochter der Regielegende Ridley Scott („Gladiator“) hat die Story des Bestsellers „Tokyo“ ihres Landsmanns Nicholas Hogg von der japanischen in die deutsche Hauptstadt verlegt. An der Seite des Australiers Eric Bana („Hulk“) agieren die Oberösterreicherin Sophie Rois und Jonas Dassler, zwei der profiliertesten Stars des deutschsprachigen Theaters. Vor allem ihre Auftritte schenken der simplen Story Szenen voller schillerndem Schauder.

Buch: Flores & Santana: Tod auf La Palma

Wenn eines Morgens auf einem schwarzen Strand von La Palma ein teuer gekleideter Toter mit klaffendem Loch am Hinterkopf gefunden wird, muss das nicht für alle Bewohnerinnen und Bewohner Grund zur Trauer sein: Der Erschlagene war nämlich Mitglied einer Madrider Bauunternehmerfamilie und dabei, ein umstrittenes großes Hotelprojekt gegen alle Widerstände durchzupeitschen. Doch alles, was Recht ist: Ungestraft darf so etwas (nämlich ein Mord, nicht ein Bauvorhaben) nicht bleiben. Deswegen stehen die Buchhändlerin Naira und der Journalist Ben dem örtlichen Kommissar bei den Ermittlungen mit Rat und Tat zur Seite. Rotraud Schöberl und Erwin Riedesser bilden das Autorenduo Flores & Santana, das sich ihrer temporären Wahlheimat mit „Kanaren-Krimis“ widmen. „Dunkle Verwicklungen auf La Palma“ (Ullstein TB, 304 Seiten, 16,40 Euro) ist der Auftakt.

Album: André Schuen. Winterreise

Schuberts „Winterreise“ ist so etwas wie der heilige Gral der Liedsänger. Der Südtiroler Shootingstar André Schuen wagt sich nun mit seinem Begleiter Daniel Heide jahreszeitlich etwas außertourlich an den Zyklus. Eingespielt bereits Ende 2019 in Hohenems, legt der heute 40-Jährige dabei eine überraschend exaltierte, beinahe wütende Interpretation vor, die nicht zuletzt durch ihre Textverständlichkeit überzeugt. Das Duo Schuen/Heide komplettiert damit auch seine persönliche Schubert-Trilogie, hat man doch gemeinsam bereits „Schwanengesang“ und „Die schöne Müllerin“ vorgelegt.

TV: Die Lobau – Dschungel der WienerInnen

Nackte Leiber an den Badeplätzen im Schilf der Altwässer der Donau. Biber in den endlosen Sümpfen, Gelsengeschwader, undurchdringbares Dickicht und die nahe Stadt: Donnernde Güterzüge und Flugzeuge, die wenige Meter über dem Auwald zum Landeplatz Schwechat gleiten. Die Doku „Die Lobau – Dschungel der WienerInnen“ (Sonntag, 4. August, 22.15 Uhr, ORF 2) porträtiert die Lobau, den Urwald der Wienerinnen und Wiener, ein Dschungel, der als grünes Tortenstück in die Millionenstadt ragt: Seit vielen Jahrzehnten Sehnsuchtsort von Künstlerinnen, Aussteigern und Selbstversorgern, von Radfahrerinnen, Wanderern und Erholungssuchenden – umkämpft und umstritten bis heute. Filmemacherin Ulli Gladik begibt sich auf eine Erkundungsreise durch diesen Dschungel, und deckt eine bunte, vielschichtige Geschichte der Lobau auf.