Unsere Medien-Tipps: Ein Tech-Milliardär, der Boss und ein Karpfen

Film: Blink Twice

Die Kellnerin Frida (Naomi Ackie) staunt nicht schlecht, als sie bei einer Spendengala von Tech-Milliardär Slater King (Channing Tatum) zu einem Urlaub auf seiner Privatinsel eingeladen wird. Dort amüsiert sie sich gemeinsam mit einer Freundin und den Kumpels von Slater prächtig. Doch schon bald bricht das Unheimliche und Mysteriöse in die Idylle ein. Frida bekommt in „Blink Twice“ von Regisseurin Zoë Kravitz Zweifel an der Realität. Fest steht: Diese Party ist nicht leicht zu überleben.

Streaming: Red Eye

Matthew Nolans (Richard Armitage) Aufenthalt in China verläuft nicht wie geplant. Anstatt lediglich an einer medizinischen Konferenz teilzunehmen, wird er auch in einen Autounfall verwickelt und stirbt beinahe. Dem nicht genug wird er bei seiner Rückkehr nach England sofort am Flughafen festgenommen. Er wird des Mordes an einer Frau beschuldigt, die bei ihm im Auto gesessen haben soll, als es zum Unfall kam. Nur: Nolan beteuert in der sechsteiligen Netflix-Miniserie alleine gefahren zu sein. Eine Londoner Polizistin soll ihn auf dem Rückflug nach Peking begleiten. Leichter gesagt als getan. Denn schon bald entwickelt sich der Flug zu einem intensiven Kammerspiel voller weiterer Todesfälle. Heftige Turbulenzen voraus, Anschnallen, wer kann.

Album: Bruce Springsteen Kompakt

Bruce Springsteen komprimiert: Sony Music brachte eine Sammlung von Original-Songs aus der 50-jährigen Karriere des Boss‘ auf CD und auf Platte heraus. Die Zusammenstellung umfasst Favoriten der frühen Karriere wie „Growin‘ Up“ und „Rosalita (Come Out Tonight)“, Grundpfeiler von Springsteens Live-Shows von „Dancing In The Dark“ bis „The Rising“, Bestseller wie „Born To Run“ und „Hungry Heart“ sowie die jüngsten Veröffentlichungen „Hello Sunshine“ und „Letter To You“. Das Albumcover wurde vom Fotografen Eric Meola während der „Born To Run“-Sessions aufgenommen.

Buch: Helmut Krausser. Freundschaft und Vergeltung

Helmut Krausser präsentiert mit „Freundschaft und Vergeltung“ (Berlin Verlag, 352 Seiten, 26,50 Euro) ,eine rasante Mischung aus Internatsroman und Thriller. Vier Buben schließen in einem englischen Internat Mitte der 1960er-Jahre Freundschaft und gründen eine Rockband. Der charismatischste unter ihnen ist Chris Bradshaw, ein schräger Vogel aus reichem Elternhaus, der die anderen mit seinen wilden Sex-Geschichten in den Bann zieht. Doch dann passieren seltsame Dinge auf „Raven Hall“. Einer der Schüler vergisst die Ereignisse nie. Jahrzehnte später macht er sich als arrivierter Rechtsanwalt auf, das Geheimnis zu lösen.

Die Erzählung auf mehreren Zeitebenen verstärkt die Spannung. Der deutsche Autor zeigt viel Fingerspitzengefühl für die Swinging Sixties als Epoche des Umbruchs, irgendwo zwischen steifen Internatstraditionen und sexueller Revolution. Und er schildert unverblümt und authentisch die Welt testosterongesteuerter Jugendlicher.

TV: Allmen und das Geheimnis des Koi

Die Milliardärstochter Jojo Hirth will ihre Affäre mit Meisterdetektiv Johann Friedrich von Allmen auf der Sonneninsel Teneriffa vertiefen. Klar, dass der Schweizer Bonvivant diesem Angebot nicht widerstehen kann. Doch statt des geplanten Liebesurlaubs ruft die Arbeit. Für Filmmogul Steve Garret soll Allmen nach einem verschwundenen Koi suchen. Den sündhaft teuren Zierfisch umgibt ein düsteres Geheimnis. Prompt gestalten sich die Ermittlungen schwieriger als gedacht. „Allmen und das Geheimnis des Koi“ nach dem Roman von Martin Suter ist am Samstag, 24. August, 20,15 Uhr in ORF 2 zu sehen.