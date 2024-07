Unsere Medien-Tipps: Gladiatoren, ein einsamer Cowboy und der Boandlkramer

Streaming: Those about to die

Die beiden deutschen Starregisseure Roland Emmerich und Marco Kreuzpaintner entführen in ihrer neuen Serie „Those About to Die“ (Amazon Prime Video) in die Welt des Kolosseums, wo die Gladiatoren Roms sich unerbittliche Kämpfe liefern. Nicht minder hart wird allerdings auch auf den Rängen gekämpft, wo sich die Elite des Reiches in Machtkämpfen und Intrigen verstrickt. Allen voran kämpft im Rom des Jahres 79 n. Chr. Kaiser Vespasian (Anthony Hopkins) um seinen Thron, den er einst nach langem Bürgerkrieg für sich reklamieren konnte. Die Patrizier versuchen nun jedoch, ihn durch einen der ihrigen zu ersetzen.

Film: King´s Land

Mads Mikkelsen als dänische Variante des einsamen Cowboys: „King’s Land“ spielt im 18. Jahrhundert. Der Soldat Ludvig Kahlen will die karge Heidelandschaft in Jütland fruchtbar machen. Viele haben das im Auftrag des Königs schon versucht, niemandem ist es gelungen. Kahlens Forderung: Wenn er es schafft, will er einen Adelstitel. Doch vor Ort trifft er auf den skrupellosen Gutsherren Frederik De Schinkel, der Besitzansprüche auf das Land erhebt und mit allen Mitteln versucht, Kahlen wieder zu vertreiben. Kahlens Wille aber ist unerschütterlich.

Buch: Petra Pellini. Der Bademeister ohne Himmel

„Der Bademeister ohne Himmel“ (Rowohlt Verlag. 320 Seiten, 23 Euro) heißt der Romanerstling der Vorarlberger Autorin Petra Pellini. Sie erzählt darin von der 15-jährigen Linda, die die Freundschaft zu dem dementen Hubert, einem pensionierten Bademeister, und zu dem am Weltelend verzweifelnden 13-jährigen Kevin vom Selbstmord abhält. Mit Humor und Verständnis nähert sie sich ihren Figuren und behält im Ton eine Leichtigkeit, die das Buch trotz der Schwere der Themen zu einer empfehlenswerten Sommerlektüre machen. Sprachlich gelingt der Autorin das Kunststück, selbst so schwere Themen wie Demenz, Suizid und Tod leicht erscheinen zu lassen. Der Roman ist ein wunderbares Plädoyer für mehr Gelassenheit im Umgang miteinander, erzählt viel über das Loslassen und lädt zum Langsamerwerden ein.

Album: Travis. L.A. Times

„L.A. Times“ heißt das neue Album von Travis, das insgesamt zehnte. 25 Jahre ist es her, dass die Schotten mit dem Album „The Man Who“ und der Hitsingle „Why Does It Always Rain on Me?“ bekannt wurden. Die erste Singleauskopplung aus dem neuen Album, „Gaslight“, ist ein echter Ohrwurm. Das Lied dreht sich um psychische Gewalt und Manipulation – und ist dafür überraschend stimmungsvoll, insbesondere im Vergleich zu anderen Travis-Liedern. Davon abgesehen bleibt das Quartett seinem warmen, emotionalen Sound überwiegend treu und lässt es ruhig angehen. Sanfter Indie-Pop („Bus“) trifft auf gefühlvollen Akustik-Gitarren-Folk mit Radiohead-Einflüssen („Live It All Again“) und psychedelischen Folk-Pop („I Hope That You Spontaneously Combust“). „L.A. Times“ ist laut Healy ihr persönlichstes seit 1999 – und erinnert auch klanglich an früher. Travis klingen immer noch unverwechselbar nach Travis.

TV: Der Boandlkramer und die ewige Liebe

In Bayern holt der Boandlkramer die Seelen ab und bringt sie in den Himmel oder in die Hölle. Nach tausenden Jahren wird er jetzt von Amors Pfeil getroffen und verliebt sich unsterblich in die alleinerziehende Mutter Gefi. Statt deren kleinen Maxl befördert er einfach den Gumberger Max ins Jenseits und bringt somit den göttlichen Plan ordentlich ins Wanken. Als er sich dann auch noch mit dem hinterhältigen Teufel einlässt und dessen verlockend klingendes Angebot annimmt, ist das Chaos perfekt. In dem Film aus 2020 sind u.a. Michael „Bully“ Herbig, Sebastian Bezzel und Rick Kavanian in der Regie von Joseph Vilsmayer zu sehen (Sonntag, 21. Juli, 20.15, ORF1).