Unsere Medien-Tipps: Spione, ein Gitarrist und Prinzessinnen

Film: Und die Party geht weiter

Eigentlich geht es Rosa (Ariane Ascaride) gut. Sie hat eine Großfamilie, die sich nahe ist. Sie liebt ihren Beruf als Krankenschwester, dank dem sie in ihrem Altstadtviertel von Marseille bekannt ist wie ein bunter Hund. Und sie engagiert sich auch politisch im Kampf für die Armen.

Doch als langsam ihre Pensionierung näherkommt, merkt Rosa, dass sie so einigen Illusionen in ihrem Leben nachgelaufen ist. Nun möchte sie mit ihrem Mann ihre eigenen Träume in die Tat umsetzen.

Streaming: The Union

Roxanne (Halle Berry), die Highschoolliebe von Bauarbeiter Mike (Mark Wahlberg), hat New Jersey schon längst verlassen, vergessen hat er sie deswegen aber nicht. Als sie eines Tages in seiner Stammkneipe auftaucht, sprühen wieder die Funken.

Der Abend verläuft jedoch anders als erwartet: Er wird kurzerhand von ihr betäubt, nach London gebracht und für eine Operation des Geheimdiensts „The Union“ rekrutiert, weil er in Spionagekreisen gänzlich unbekannt ist. Nach einem holprigen Training fliegen in dem Spielfilm schon bald die Fetzen – hoffentlich nicht jene von Mike. (Netflix)

Album: The Smashing Pumpkins. Aghori Mhori Mei

The Smashing Pumpkins haben ihr 13. Studioalbum „Aghori Mhori Mei“ veröffentlicht. Es darf durchaus als gelungener Schritt zurück gelten. Der Sound ist glasklar, die meisten Songs kommen ohne pompöses Beiwerk aus und Kracher wie „Sicarus“ hätten sicher auch auf dem Debütalbum „Gish“ von 1991 geglänzt. Billy Corgans Stimme klingt gut, der Aufbau des Albums ist schlüssig und doch stellt sich beim Hören schnell ein Gefühl der Sättigung ein.

Letztlich bleibt leider das Gefühl von zugegebenermaßen meisterhafter Pastiche des eigenen Frühwerks. Etwas Neues aber, das auch in der Musikwelt im Jahr 2024 Relevanz hätte, ist nicht dabei. Eine brillante Stilübung, der jedoch das Momentum fehlt. Und das bleibt die entscheidende Währung im Pop.

Buch: Mario Vargas Llosa. Die große Versuchung

Mit seinem neuen Roman „Die große Versuchung“ führt Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa in die Welt der klingenden Folklore. Hauptfigur ist ein bettelarmer Musikwissenschaftler, der mit seinen Forschungen zu einem geheimnisvollen Gitarristen groß herauskommt, am Ende aber daran irre wird.

Los geht die Geschichte in der Zeit um 1990, als Peru vom Terror der maoistischen Guerilla „Sendero Luminoso“ (Leuchtender Pfad) zerrissen wurde. Der Protagonist Toño Azpilcueta schlägt sich mehr schlecht als recht mit Rezensionen und Beiträgen für unbedeutende Musikblätter durch. Sein Leben wendet sich, als er zu einem Konzert eines ihm bis dahin unbekannten Gitarristen eingeladen wird. Er ist hin und weg, glaubt, den besten Gitarrenspieler der Welt gehört zu haben, und will mehr über ihn wissen. Doch bevor er ihn wiederfindet, stirbt er. Toño beschließt, ein Buch über ihn zu schreiben.

TV: Jung, weiblich, Prinzessin – Europas künftige Königinnen

In fünf europäischen Staaten werden junge Thronfolgerinnen auf ihr Amt als Königinnen vorbereitet. Die Prinzessinnen sind im Alter zwischen 12 und 22 Jahren: Ingrid Alexandra von Norwegen, Estelle von Schweden, Catharina-Amalia der Niederlande, Elisabeth von Belgien und Leonor von Spanien.

Wie sind sie aufgewachsen, was hat sie geprägt? Wie gehen sie damit um, permanent im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen? Und werden sie ihre Monarchien als künftige Regentinnen verändern. Diesen fragen widmet sich die Doku „Jung, weiblich. Prinzessin – Europas künftige Königinnen“, die am Mittwoch, 20.15 Uhr auf ORF1 zu sehen ist.