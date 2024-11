Unsere Medien-Tipps: Tierischer Stress, Linkin Park und Piratinnen

Film: Weihnachten der Tiere

Die Weihnachtszeit ist eine Phase der Vorfreude — und des Stresses. So auch im Wald, wo sich die Tiere auf das Fest der Feste vorbereiten. Dass das Haus des Weihnachtsmannes ausgerechnet jetzt auf einer Eisscholle ins Meer treibt, passt da so gar nicht ins Konzept. So kommen die Kumpels Storch und Fuchs zum Einsatz.

Unterdessen versucht ein Küken alles Huhnmögliche, um im Hühnerstall das Fest zu retten. Und ein junger Luchs muss sich sputen, um rechtzeitig am Berg für das Mirakel der Polarlichter zu sein.

Streaming: The Piano Lesson

In „The Piano Lesson“ (Netflix) löst ein Erbstück nicht nur einen bitteren Streit zwischen Bruder und Schwester aus, sondern konfrontiert beide auch mit der Geschichte der eigenen Familie: Der auf dem pulitzerprämierten Stück von August Wilson basierende Film erzählt von der Familie Charles, die im Pittsburgh des Jahres 1936 ein hartes Leben führt.

Die Große Depression hat das Land immer noch fest im Griff, weshalb auch die Möglichkeit, aus einem kunstvoll verzierten Klavier schnelles Geld zu machen, zunächst reizvoll erscheint. Als die Auseinandersetzung zwischen den Geschwistern zu eskalieren droht, versucht ihr Onkel zu vermitteln, wobei eine düstere Vergangenheit ans Tageslicht tritt.

Denzel Washingtons Sohn Malcolm liefert mit „The Piano Lesson“ sein Regiedebüt ab, in einer Hauptrolle ist zudem sein Bruder John David Washington zu erleben. Ebenfalls zum Cast gehören Samuel L. Jackson, Danielle Deadwyler und Erykah Badu.

Album: Linkin Park. From Zero

Auf einmal steht Linkin Park wieder auf der Bühne — mit neuen Gesichtern und neuer Musik. Das achte Studioalbum titelt „From Zero“. Am Mikro steht nun Emily Armstrong, am Schlagzeug sitzt Colin Brittain.

Eine Länge von rund 32 Minuten reicht dem Sextett, um Vergangenheit und Gegenwart zu vereinen. Tracks wie „Heavy Is The Crown“ und „Two Faced“ sind pointierte Fortsetzungen zum Erfolgsalbum „Meteora“ (2003) — Scratching und 90er-Rap-Flows inklusive. Das Duett „Good Things Go“ zeigt, wie spannend auch eine weichere Version von Linkin Park klingen kann. Und mit „Casualty“ gibt es einen Ausflug in den Thrash Metal.

Dass so viel Abwechslung möglich ist, liegt vor allem Armstrong, die mit einer flexiblen Stimme zwischen glasklarem Gesang, Shouts und kräftigen Screams überzeugt. Inhaltlich bleibt Linkin Park indes vertrauten Themen treu: Auf der Comeback-Platte geht es ums Verlieren und Verlorengehen, um abgerissene Brücken und das Gefühl, nie so richtig verstanden zu werden.

Bettina Balàkas. Vom Zähmen, Ausbeuten und Bestaunen

Die vielfach ausgezeichnete Autorin Bettina Balàka thematisiert in „Vom Zähmen, Ausbeuten und Bestaunen“ (Haymon Verlag, 216 Seiten, 22,90 Euro) das Verhältnis von Mensch und Natur. Die Essays bringen im Plauderton Analyse und persönliche Erfahrung, historische Rückschau und heutige wissenschaftliche Expertise in Einklang.

Es geht um die Empathie mit Tieren in der Literatur – von Marie von Ebner-Eschenbachs „Die Spitzin“ bis zu „Black Beauty“ -, um das Halten von Tieren im Zoo, um den Flächenfraß oder das „Meat-Paradox“: „Wir wollen Tieren keinen Schaden zufügen, sie aber dennoch essen.“ In der Werbung werden vermeintlich glückliche Tiere gezeigt, wer – wie Tierschützer – Bilder der echten Haltungsbedingungen in Tierfabriken in Umlauf bringt, zieht den Zorn auf sich. Die erst durch Konrad Lorenz im Donauraum wieder angesiedelten Biber genießen sehr zu Unrecht einen schlechten Ruf als radikale Abholzer und Zerstörer, ist sich Bettina Balàka sicher: „Das einzige Tier, das seinen eigenen Lebensraum vernichtet, der Mensch.“

TV: Rebellinnen auf hoher See – Zwischen Totenkopf und Galgen

Piratinnen — sie kämpften und kaperten Schiffe, sie raubten und mordeten, sie befehligten ganze Mannschaften und befreiten Sklaven. Sie versetzten die Schiffe der Kolonialmächte zwischen Haiti und Jamaica in Angst und Schrecken. Marie-Anne Dieu-Le-Veut, Mary Read, Anne Bonny und Louise Antonini sind Beispiele für furcht- und reuelose Frauen auf hoher See. Um ihren Traum von der Unabhängigkeit zu leben, mussten sie sich als Männer verkleiden und endeten mitunter am Galgen.

Die Universum History-Doku „Rebellinnen auf hoher See – Zwischen Totenkopf und Galgen“ taucht am Freitag, 22. November (22.35 Uhr, ORF 2) ein in das Goldene Zeitalter der Piraterie und lässt mit aufwändigen Spielszenen, Graphic-Novel-Elementen und der Analyse von internationalen Expert:innen die aufwühlenden Lebenswege von Piratinnen, der „Schwestern der Meere“, lebendig werden. Frauen, die das Meer und der unbändige Wille zur Unabhängigkeit eint – Frauen, deren Geschichten noch nie erzählt wurden. Ein Film von Laurence Thiriat und Frédéric Malègue.