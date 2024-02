Unsere Medientipps: Vom Lachanfall bis zum Brandeinsatz

Buch: Jonathan Lee: „Joy“

Ihre Eltern gaben ihr den Namen Joy, und eigentlich sollte sie ja glücklich sein: Mitte 30 steht die Titelheldin in Jonathan Lees Roman vor Ernennung zur Partnerin in einer Londoner Anwaltskanzlei. Nach außen scheint ihr Leben — erfolgreiche Karriere, attraktiv, verheiratet — perfekt. Doch es brodelt heftig unter der Fassade. Der britische Autor erzählt mit „Joy“ (Diogenes Verlag, 384 Seiten, 26,50 Euro) auf recht raffinierte Weise eine tragisch-komische Geschichte um einen geplanten Suizid — mit Nebensträngen.

TV: Fasching auf ORF III

Am Rosenmontag, dem 12. Februar, steht bei ORF III ab 20.15 Uhr ein humorvoller dreiteiliger „ORF III Themenmontag“ auf dem Programm: In „Homo Niavaranicus — Das Beste aus den letzten 55 Jahren“ blödelt sich Starkabarettist Michael Niavarani gemeinsam mit ORF-III-Moderator Peter Fässlacher durch den Abend. Anschließend liefert der Publikumsliebling in „Niavaranis Faschingsexpress“ (21.05 Uhr) gemeinsam mit Monika Gruber, Otto Schenk und Andreas Steppan unterhaltsame Pointen. Niavaranis und Viktor Gernots „Wodka Orange — Best of“ (21.55 Uhr) schließt den Themenmontag mit legendären Sketchen und musikalischen Parodien ab. Weitergelacht wird am Faschingsdienstag, dem 13. Februar, in ORF III ab 20.15 Uhr bei einer weiteren Nacht des Austro-Humors: mit Alex Kristans „Highlights aus den ersten drei Programmen“, „Klaus Eckel – Die besten Momente“ (21.15 Uhr), „Best of Karl Farkas“ (22.05 Uhr) und der zweiteiligen Sendung „Farkas, Waldbrunn & Co“ (22.35 und 23.10 Uhr) mit den unvergesslichsten Momenten des legendären Kabarettduos sowie hochkarätiger Kolleginnen und Kollegen.

Lesen Sie auch

Streaming: „Zwei an einem Tag“

Als Buch ein Bestseller, bereits fürs Kino adaptiert, nun als Serie: „Zwei an einem Tag“ nach dem gleichnamigen Roman von David Nicholls erzählt auf Netflix die Geschichte von Emma und Dexter, die sich am Tag vor ihrem Uniabschluss kennenlernen. Obwohl sie am nächsten Tag getrennte Wege gehen, verbindet die beiden von nun an ein Band. In jeder Folge steht dann derselbe Tag im Fokus, nur eben ein Jahr später. Man begleitet die mittlerweile zu Freunden gewordenen Protagonisten dabei, wie sie ihr Leben leben und dennoch stetig umeinander kreisen. In den Hauptrollen sind Ambika Mod und Leo Woodall zu sehen.

CD: Olli Schulz: „Vom Rand der Zeit“

Mit seiner neuen Platte legt Olli Schulz (50) sein bisher ernstestes Album vor. Optimistische Töne bilden eher die Ausnahme auf Schulz’ neuem Werk. Der Wahlberliner lässt seine Hörerinnen und Hörer teilhaben an den Fragen des Lebens, die er sich stellt. Immer wieder blickt der Musiker auf „Vom Rand der Zeit“ zurück in die Vergangenheit, schlägt nachdenkliche Klänge an und begibt sich tief in seine Nostalgie. Seiner Musik tut dieser Wandel der vergangenen Jahre gut. Mit den ruhigen Tönen, viel Wärme und emotionalen Texten knüpft Schulz an „Feelings aus der Asche“ (2015) an. Olli Schulz ist zurück und das vielleicht sogar in seiner besten Version.

Film: „Feuerwehrmann Sam — Tierische Helden“

Er ist wie die Rettungshunde von „Paw Patrol“ und die neugierige Peppa Wutz ein Fixstarter in heimischen Kinderzimmer: Feuerwehrmann Sam. Bereits Mitte der 1980er-Jahre vom walisischen Cartoonisten Rob Lee entwickelt, schaut der stets hilfsbereite Sam im kleinen Städtchen Pontypandy nach dem Rechten. Nun gibt es ein neues, mit 45 Minuten sehr kompakt geratenes Kinoabenteuer von Sam und seinen Freunden, das den Titel „Tierische Helden“ trägt. Versprochen werden fünf „brandneue“ Geschichten.