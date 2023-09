Unterwegs mit dem Lieblingstod

Wenn die Ex klingelt, muss das nicht unbedingt Glücksgefühle auslösen. Aber im Fall von Reiner (Dimitrij Schaad) rettet ihm das Eintreffen von Sophia (Anna Maria Mühe) doch prompt das Leben. Aber Stopp! Da war noch etwas: Michaela, Erzengelin, Gottes Tochter, man weiß es nicht so genau, hat Aufträge zu vergeben. Es geht ums Jenseits. Franchisenehmer wären sie vielleicht im Diesseits, die vielen Tode, die sich da die Bücher voller Namen holen und ans Werk gehen.

Und eben ein solcher namens Morten (vom ersten Wort an ein Liebling von einem Tod: Marc Hosemann) steht bei Reiner in der Wohnung, um ihn zu holen. Also in dem Moment, wo in einem anderen Stück der Tod die Hand von hinten auf die Brust des Jedermann legt, da rettet in „Sophia, der Tod und ich“ die Quasi-Ex-Buhlschaft dem Reiner – vorläufig — das Leben.

Lesen Sie auch

Charly Hübner hat den Roman von Thees Uhlmann verfilmt und einen herrlichen und schräg-komischen Film mit grandioser Besetzung daraus gemacht. Der Schauspieler Hübner gibt dabei in einer kleinen Rolle einen Wirten, primär war er aber mit dem Regie-Debüt seines ersten Spielfilmes beschäftigt — und hat diese Aufgabe sehenswert gemeistert.

Liebevoll setzt er die skurrilen Figuren in Szene, vor allem für die Frauen beweist er ein hervorragendes Händchen, angefangen bei Lina Beckmann (im „echten“Leben auch Charly Hübners Frau) als Michaela über Johanna Gastdorf als Reiners Mutter bis zur Titelheldin Sophia, die Anna Maria Mühe zwischen zickig und geerdet gibt. Aber auch über die Männer, bis zum wahrlich göttlichen Josef Ostendorf, kann kein schlechtes Wort verloren werden.

Dass Morten sich mit seinem Todeskandidaten, dessen Mutter und Ex auf einen Roadtrip zu Reiners Sohn begibt und anfängt, richtig Gefallen an Bier und Weltlichkeit zu finden, ist natürlich auf Uhlmanns Mist gewachsen, aber in der Verfilmung ebenso unterhaltsam wie gelesen.

In „Sophia, der Tod und ich“ stimmen so viele Details, die Musik von Steiner & Madlaina agiert wie ein weiterer Mitspieler, und Hübner findet eine angenehme Mischung aus guter Komödie, Klamauk, Slapstick und das bei einer Geschichte, die auf das Unabwendbare zuläuft. Er nimmt seine Figuren und die Thematik ernst, baut für Cineasten Verweise und Zitate ein, unterhält gute 90 Minuten lang, macht glücklich und traurig und lässt die Zuschauer mit einem ehrlichen Ende zurück. Bitte mehr, Herr Hübner.

Von Mariella Moshammer