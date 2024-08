US-Rapper Fatman Scoop mit 53 Jahren verstorben

Der US-Rapper Fatman Scoop, bürgerlich Isaac Freeman III, ist im Alter von 53 Jahren gestorben, nachdem er am Freitag während eines Konzerts in Connecticut zusammengebrochen war.

Der Vorfall ereignete sich, als er in der Stadt Hamden im Town Center Park auftrat. Laut Angaben der Stadtverwaltung wurde er nach dem Zusammenbruch per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Seine Booking-Agentur bestätigte später seinen Tod und würdigte seine „zeitlose Musik“ und seinen unvergesslichen Beitrag zur Musikwelt.

Fatman Scoop, dessen markante Stimme und energiegeladene Auftritte ihn weltweit bekannt machten, hinterlässt eine große Lücke in der Musikszene.