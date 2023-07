Vereint in der Enge der Gesellschaft

Die Kinder haben rote Tücher vor den Augen, manche bedecken das ganze Gesicht. Mit nach vorne gestreckten Armen wandeln sie durch den Raum, fühlen sich aneinander entlang und erkennen sich an ihren Körpern.

Sinnliche Szenen durchziehen das Drama „L’Immensità“ des italienischen Regisseurs Emanuele Crialese („Lampedusa“), das das Leben einer Familie im Rom der 1970er-Jahre zum Inhalt hat.

Eines der Kinder ist die zwölfjährige Adriana, genannt Adri (Luana Giuliani). Ihren Körper zeigt sie nicht, wenn sie für einen Jungen gehalten wird, widerspricht sie nicht, im Gegenteil, in einer Arbeitersiedlung, die mit ihrer wohlhabenden Familie nichts zu tun hat, gibt sie sich als einer aus.

Wie in Estibaliz Urresola Solagurens „20.000 Arten von Bienen“ erzählt Crialese von einem Kind, dessen Unsicherheit und Suche nach Identität und Geschlecht. Auch Crialese widmet sich der Familie als emotional hochempfindlichen Ort, die von Penélope Cruz zart und nuanciert verkörperte Mutter Clara ist Verbündete Adris und ihr Gegenpol zugleich.

Clara tickt anders und stößt damit immer wieder an die Grenzen der Toleranz der 1970er. Die Beziehung zu ihren Kindern ist innig und intensiv, die zu ihrem Mann geprägt von einer Gewalt, die für ihn selbstverständlich ist.

Clara ist eine fantasievolle Frau, die magische Momente entstehen lässt, sie ist aber auch von einer Sensibilität, die sie durch die brutalen Realitäten immer wieder an den Rand des Zusammenbrechens bringt.

Im eigentlichen Wesen unterdrückt

Von der gleichen Enge der Gesellschaft in ihrem eigentlichen Wesen unterdrückt, ist Adriana. Die Nähe zwischen Mutter und Tochter ist stark, aber an manchen Stellen hakt sie. Weil die Mutter dem suchenden Kind die Stabilität verweigert, weil sie in die Welt der Kinder eindringt. Sie ist einmal geliebte Mitspielerin, wenn sie laut singend durch die Wohnung stürmt, aber ein anderes Mal sagt Adri ihr, sie solle nicht mit den Kindern unter der Familientafel herumkriechen und den Erwachsenen die Schuhe von den Füßen stehlen. „Wir sind noch Kinder, und du bist erwachsen.“ Adri fordert von der Mutter ein, was diese nicht bieten kann. Verzweifelt muss Clara ihre drei Kinder zurücklassen, ihr Mann schickt sie zur Erholung. Auch Adri muss akzeptieren, wer sie ist. Sie tue nicht so, als wäre sie ein Junge, sagt sie. Unausgesprochen bleibt, dass sie es ist. Für ein Familienfoto wird Adri in ein Kleid gezwungen, ein Anblick, für den Zuschauer ebenso absurd, wie er sich für das biologische Mädchen anfühlt.

In diesen Momenten trifft der Film den Zuschauer, schafft es, die Gefühlslage seiner Hauptprotagonistinnen zu vermitteln, ohne sie explizit auszusprechen. Die Kosten tragen die anderen Figuren, die Geschwister, der Mann. Sie bleiben eindimensional.

Emanuele Crialese erzählt berührend ein Leben, das ihm selbst nicht fremd ist, der persönlichste seiner bisherigen Filme ist entstanden, wiederkehrende Themen seines Werkes tauchen auch hier auf.

„L’Immensità“ schafft, was ein Film im besten aller Fälle schaffen kann: die Zuschauer emotional verstehen zu lassen, was ihnen fremd ist.

Von Mariella Moshammer