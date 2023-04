Verführer und Verführter

„Ein Aphrodisiakum des Hirns“ nennt der Teufel zurecht seine wortgewandt philosophischen Ejakulate, mit denen er das Faust-Pendent Adrian Leverkühn zum Pakt verleitet. Mit seinem Musikroman „Doktor Faustus“ durchdringt Thomas Mann entlang des Faust-Mephisto-Mythos die musikalischen und gesellschaftlichen Umbrüche des 20. Jahrhunderts.

Heikko Deutschmann, gebürtiger Österreicher, Schauspieler, Schriftsteller, vertiefte sich am Mittwoch im Brucknerhaus in das Wesen von Verführer und Verführtem. Eine Violine haucht im vielfachen Pianissimo zum Text, verstummt und schleicht sich wieder an.

In einer ersten Sequenz lechzt der unbedarfte „Tonsetzer“ Adrian Leverkühn nach Vereinigung mit der Prostituierten Esmeralda und infiziert sich trotz deren Warnung mit Syphilis. Der Teufel hatte heimlich diesen Rausch inszeniert, der ihm „tausendmal lieber sei als die zu Fuße latschende Gesundheit“. Diesem Geist verkauft Leverkühn seine Seele gegen 24 Jahre zusätzliche Lebenszeit. Als „Sorte der Zeit“ bietet der Teufel „Aufschwünge und Erleuchtungen, Erfahrungen von Enthobenheit und Entfesselung, von Freiheit, Sicherheit, Leichtigkeit, Macht- und Triumphgefühl.“

Deutschmann verinnerlicht das Faustische des Romans, gestikuliert, als verhandle er leibhaftig mit dem Teufel, bleibt in dessen Rolle satanisch gelassen. Die warme, weiche Stimme verführt, rasend euphorische Crescendi liegen nah an Grabeskälte, Überdruss und Ekel. Man glaubt ihm: „Der Künstler ist Bruder des Verbrechers und des Verrückten.“

Jan Philip Schulze am Klavier und Ulf Schneider mit der Violine bezeugen die musikalischen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts. Werke von Max Reger, Anton Webern, Hans Werner Henze und Erwin Schulhoff verströmen teuflische Dramatik. Leidenschaft, Virtuosität und Zwiespalt spiegeln sich in den Sonaten von Feruccio Busoni. Eine e-Moll Sonate übernimmt den letzten Atemzug des Protagonisten.

Die Besucher im nur halbvollen Mittleren Saal zeigten sich dankbar für das hochkarätige Juwel.