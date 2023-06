Viele Pfoten lösen alle Knoten

Da stimmt alles: die höchst aktuelle Botschaft, die mit originellen Ideen gespickte Umsetzung, es ist lustig, spannend, poetisch, unterhaltsam. Henry Masons Bühnenversion von Erich Kästners „Die Konferenz der Tiere“ (Untertitel: „Eine animalische Rettungsaktion für alle Erdenkinder“)spielt alle Stückln, die man sich von einer Produktion für junge Leute (ab 8 Jahren) erhofft. Bei der Uraufführung am Donnerstag zeigte sich das Publikum begeistert.

Es ist eine köstliche Kombination aus klassischem und Figuren-Theater, die sich da entwickelt: Drei Archivare sinnieren anlässlich von Klimakrise, Krieg & Co. über die Unfähigkeit der Menschen, etwas zu tun. Prompt verwandeln sie sich und diverse Requisiten in unzählige Tiere. Und die beschließen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, weil die Menschen nix weiterbringen. Vertreter aller Arten reisen nach Kapstadt, um selbst ein Treffen abzuhalten, Lösungen zu finden und einfalls- und erfolgreich Widerstand zu leisten.

Zwei Schachteln übereinander, ein Scherenschnabel, fertig ist der Pinguin; ein altes Telefonkabel wird zum Regenwurm, der sich — „I am from Austria“— Luftlinie durch den Planeten nach Südafrika gräbt; der grüne Locher hat doch tatsächlich eine erstaunliche Ähnlichkeit mit einem Frosch. Mit einfachen wie genialen Mitteln (und so wie es Kinder auch selbst beim Spielen praktizieren) entstehen im Handumdrehen und die Fantasie beflügelnd unterschiedlichste Lebewesen (geniale Regieeinfälle: Mason, Kostüme: Anna Katharina Jaritz). Beeindruckend und köstlich komisch, wie die Schauspieler Katharina Schraml, Simone Neumayr und David Baldessari zwischen jeweils bis zu zehn Figuren und deren Akzenten switchen und die Botschaft „Gemeinsam sind wir stark“ immer wieder anbringen. Wenn das nicht motiviert, die Welt zu retten …

Von Melanie Wagenhofer