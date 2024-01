Vom Lokalaugenschwein bis zum Rolexohr: Kein Fehler war uns fremd

Journalisten* gehören gemeinhin einer Spezis an, die der deutschen Rechtschreibung mächtig sein muss/soll. Sind sie auch. Meistens jedenfalls. Bei kleinen, aber auch großen Unsicherheiten gibt es heutzutage Hilfe aus dem Internet. Google oder duden.at sei Dank lassen sich so zumindest die gröbsten Schnitzer — aber eben auch nicht alle — vermeiden.

Fehlersuche ganz analog

Das war früher ganz anders. Da existierte noch ein verlässliches, analoges Sicherheitsnetz. Um die Verschreiber der Schreibenden auszumerzen, waren (natürlich noch vor Drucklegung) Korrektoren zugange — eine heute ebenso gefährdete Art wie der Sibirische Tiger, weil in vielen Redaktionen nicht mehr anzutreffen. Bewaffnet mit dem „Papier-Duden“, dem „Oberösterreicher“ und sonstigen Nachschlagewerken zerpflückten sie die Texte und waren bei den Redakteuren* gleichzeitig geliebt — verhinderten sie doch viele ärgerliche Peinlichkeiten — und ebenso gefürchtet. Wer wird schon gerne „aufgeblattlt“. Kurz gesagt: Die Damen und Herren Korrektoren kamen wirklich allen Fehlern auf die Schliche — selbst die kreativsten Buchstaben-Dreher waren vor ihnen nicht sicher.

Lesen Sie auch

Redaktionelle Dramen zum Totlachen

Die Leser* ahnten tags darauf nicht einmal, welche Dramen sich am Vortag auf Papier (bzw. am Computer) abgespielt hatten: Da gab es Mütter mit Kleinindern an der Hand, Kotproben, die bei einer Veranstaltung angeboten wurden, Lebenstransplantationen in Spitälern, sieben Kilometer schwere Zander oder Forscher, die Fundgegenstände geboren hatten. Ganz besonders gut eigneten sich Ortbezeichnungen für „Buchstabenstürze“: Grieskriechen, Kraotien, Triol — alles schon einmal da gewesen.

Liste der lustigen Straftaten

Warum man das weiß? Unsere belesenen Kollegen führten natürlich eine penible Liste der lustigsten Straftaten (siehe Bild). Sie wurde in den vergangenen Jahren zwar leider nicht fortgeführt, doch auch heutzutage ist oft noch Kurioses zu entdecken — vorm und auch nach dem Druck. Mittlerweile werden die Artikel von Kollegen gegengelesen. Was jedoch nicht verhindert, dass sich der Fehlerteufel auch dann nicht vertreiben lässt, wenn er schon dreimal überlesen wurde. Manche Fehler wollen einfach nicht gefunden werden. In solchen Fällen hoffen wir auf das Verständnis der Leser: Doch, doch, wir können schon Deutsch und in oberösterreichischer Geografie sind wir auch nicht schlecht — oder wissen zumindest, wo wir nachsehen müssen. Aber, na ja …

Nach wie vor ist der Fehlerteufel aber auch als Spaßvogel unterwegs. Etwa dann, wenn betont wird, dass Frauen durchaus Mulitasking können. Oder wenn sich mal wieder jenes Tier ins Blatt verirrt hat, das morgen als Glücksbringer seinen Auftritt hat: Das Schweinderl. Zu Silvester perfekt, im Lokalaugenschwein leider weniger. Manch einer wurde sogar zum Schweinwerfer — welch Schande. Passend zur Jahreszeit seien auch noch die Weihnachtsgrippen erwähnt, die sich offenbar ein Virus eingefangen hatten. Und unvergessen auch die Rolexohren, auf die es eine Diebesbande abgesehen hatte. Ja, dei rchigite Srchebie ist usner Mieter, und wir kenönn das acuh. Wrikilch! *) Natürlich sind auch alle */-:Innen mitgemeint.