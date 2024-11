Vom Salzkammergut nach Bodo und zurück: Lichtkleider als Zeichen des Friedens

Die Künstlerin Isa Stein aus Traunkirchen performte in der norwegischen Kulturhauptstadt

Schon bei der Eröffnung der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 war diese Performance im wahrsten Sinne des Wortes erhellend: Nun begleitete die Künstlerin Isa Stein aus Traunkirchen ihre 23 Lichtkleider 3000 Kilometer vom Salzkammergut in die norwegische Stadt Bodø. Unterstützt vom Musiker Marius Gjersø performete die Künstlerin dort mit ihren Lichtkleidern.

Licht als Zeichen des Friedens in die Welt zu tragen – das ist Inhalt der Performance von Isa Stein, die damit auch in der norwegischen Kulturhauptstadt zum Abschluss ein beeindruckendes Zeichen setzte. Bodø gilt als lichtreichste Stadt der Welt. In diesen Tagen kommt es dort auch zur Tag- und Nachtgleiche.

Auf dem Weg zurück ins Salzkammergut, wo am Samstag, 30. November, im Papiermacher Museum Laakirchen und in Gmunden die Abschlussveranstaltung zur Kulturhauptstadt steigt, legten die Lichtkleider noch einen Zwischenstopp im norwegischen Sulitjelma, in einem alten Industrieviertel von Arctic Sapphire, ein.