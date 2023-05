Vom „Sofortbild“ zur Polaroid-Kunst

Internationale Ausstellung in der Hartlauer-Galerie am Pöstlingberg

„Polaroid à la Hartlauer – Retrospektive eines Formats. Fast quadratisch, stets praktisch!“, so der Titel einer Gemeinschaftsausstellung (bis 26. Juni) von Robert Hartlauer, Patrick Schmierer und Franz Rittmannsberger in der Hartlauer Fotogalerie auf dem Pöstlingberg.

Sie waren der Hit auf Geburtstagspartys in den 70ern und 80ern: handtellergroße Sofortbilder im Format 108 x 88 mm. Eingerahmt von einem schmalen weißen Streifen, unten ein dickerer weißer Balken. So schob sich das Bild kurz nach dem Knipsen durch den Schlitz der Polaroidkamera.

Die Technik wird heute von leidenschaftlichen Fotografen aufgegriffen und neu interpretiert. In diesem Zusammenhang wurden bei einem internationalen Wettbewerb 160 Arbeiten ausgewählt, die in dieser Ausstellung zu sehen sind. In überdimensionalen, digital hergestellten Polaroidrahmen zeigen sich dem Betrachter Fotos aus allen Sujets, Porträts, Aktfotos, genauso wie Landschafts-, Sport- oder Tierbilder …

Zehnfach vergrößert

Ergänzt wird die Schau durch Arbeiten des international renommierten Künstlers Patrick Schmierer aus Schärding. Seit seinem Abschluss an der Akademie der Bildenden Künste in Wien verwendet er das Sujet der Polaroidrahmen, die er auf das Zehnfache des ursprünglichen Formats vergrößert und seine abstrakte Malerei integriert. Die Vielfalt in Technik und Material ist beeindruckend: Ölfarbe, Acryl- und Autolacke, Bleistift, Buntstifte, Kohle. Auf seinen Quellbildern fließt aus einer Bohrung im Bild Farbe. „Das abstrakte Bild entzieht dem Auge das, was es sucht, nämlich den Gegenstand“, so Philosoph Konrad Paul Liessmann zu Schmierers Bildern.

Einen Kontrapunkt zu Fotos und Malerei setzt die Off-Galerie H von Cornelia und Günter Mitter. Sie zeigt Steinskulpturen — abstrakte und figurative — des nö. Bildhauers Franz J. Rittmannsberger, einem der bedeutendsten Vertreter der klassischen Bildhauerei. Glatt polierte Formen beeindrucken durch die Leuchtkraft der Farben von mitunter seltenen Gesteinen aus der ganzen Welt.

Durchbrüche und unterschiedliche Stärken verleihen einer Skulptur Leichtigkeit und Grazilität oder die Wucht des Steins vermittelt nach der Bearbeitung ein Gefühl von Halt und Stabilität. Unter den figurativen Darstellungen finden sich Porträts, Torsi und grazile Figurengruppen aus Stein oder Bronze.