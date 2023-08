Vom Traunsee über den großen Teich

Vom Traunsee aus soll es für das Musical „Briefe von Ruth“ nun über den großen Teich nach New York gehen. Es habe bereits Lesungen in New York und Washington gegeben, nun will man aber das gesamte Musical nach Amerika holen, erzählt Markus Olzinger, der gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth Sikora in Gmunden Regie geführt hat, im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Produzenten der New-York-Opera-Society seien von der Produktion in Gmunden derart angetan gewesen, dass sie das Musical nun auch in New York zeigen wollen. Konkretes werde derzeit noch verhandelt, so Olzinger.

Angetan war man auch bei der Deutschen Musical Akademie, die seit 2014 einen Preis für herausragende, Musical-Neuentwicklungen im deutschsprachigen Raum vergibt. Eine Fachjury hat „Briefe von Ruth“ in gleich sieben Kategorien nominiert darunter unter anderem Bestes Musical (Gesamtproduktion), Beste Darstellerin in einer Hauptrolle (Jasmina Sakr als Ruth Maier) und Beste Darstellerin in einer Nebenrolle (Tamara Pascual als Gunvor Hofmo).

Ob die Gmundner Produktion einen oder mehrere der begehrten Auszeichnungen ergattern kann, wird am 9. Oktober im Theater des Westens bekannt gegeben, wenn auch die Trophäen vergeben werden.

Von Verena Schöberl