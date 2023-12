Vom Türsteher zum Hollywood-Star

Mit verwegener Augenklappe als Nick Fury schlägt Samuel L. Jackson auf der Leinwand pausenlos zu. Seit November kämpft er in dem Superheldinnen-Film „The Marvels“. Im Juni startete die Spionage-Serie „Secret Invasion“.

Darin rückte Jackson als Nick Fury in den Mittelpunkt des Geschehens. „Ich mache hoffentlich einen guten Job, damit sie mich noch eine ganze Weile behalten“, scherzte Jackson im Interview.

Samuel L. Jackson feiert heute seinen 75. Geburtstag. Er wuchs im US-Bundesstaat Tennessee in der Obhut seiner Großeltern und seiner Mutter auf. Als Student schloss er sich der Bürgerrechtsbewegung an. In New York trat er der Theatergruppe „Negro Ensemble Company“ bei (u. a. mit Morgan Freeman und Denzel Washington). Nebenbei arbeitete Jackson als Türsteher.

Als Junkie in Spike Lees „Jungle Fever“ wurde er 1991 in Cannes zum besten Nebendarsteller gekürt. Als philosophierender Auftragskiller in „Pulp Fiction“ feierte Jackson 1994 seinen Durchbruch. Die schräge Rolle in Quentin Tarantinos ironisch-makabrer Blutorgie brachte Jackson seine erste und einzige Oscar-Nominierung ein. Durch Kassenhits wie „Stirb langsam“, „Shaft“ und drei „Star Wars“-Folgen als Jedi-Meister Mace Windu stieg Jackson in die obere Hollywood-Riege auf.

Jacksons lange Karriere wurde 2022 mit einem Ehren-Oscar gewürdigt. Er steht gelegentlich auch auf der Theaterbühne. Für seine Rolle in „The Piano Lesson“ war er in diesem Jahr für einen der „Tony“-Awards nominiert. Regie führte dabei seine Ehefrau LaTanya Richardson, mit der er seit 1980 verheiratet ist. Seine Frau habe ihn in frühen Jahren aus seiner Suchterkrankung gerettet, erzählte Jackson 2022. Lange hauste er hauptsächlich im Keller des gemeinsamen Hauses in New York – „ich war süchtig und verrückt.“