Vom Wackelbild bis „Landscapes“

Die Art 4210 Stadtgalerie Gallneukirchen wird 2020 mit Wackelbildern, sogenannten „Phantasmagorien“, eröffnet. In jedem Werk sind zwei bis vier Bilder integriert. Wechselt der Betrachter die Position nach links oder rechts, verändern sich Teile davon. Nach zehn Tagen hat es sich „ausgewackelt“, der erste Corona-Lockdown unterbricht die Ausstellung, die später wiederholt wird. Günter Mitasch, pensionierter Direktor des Linzer Hamerling-Gymnasiums und Leiter der Stadtgalerie, lässt sich nicht unterkriegen. Mit Tests, Maske & Co. werden schwierige Zeiten überbrückt, dazwischen wird ausgestellt.

Bereits 2011 und 2017 steht die Idee für eine Galerie im Gebäude der Landesmusikschule im Raum. Die Stadtgemeinde Gallneukirchen als künftiger Betreiber schafft die baulichen Voraussetzungen am Gang im ersten Stock der Musikschule. „Durch die Verbindung von Musik und Malerei unter einem Dach ist der Zugang zu beiden Künsten unkompliziert, die Schwellenangst sinkt bei Erwachsenen und Jugendlichen“, erklärt Kurator Günter Mitasch.

Pro Jahr finden hier drei Ausstellungen mit Künstlern aus dem Raum Gallneukirchen statt. Diese können sich selbst bewerben oder werden eingeladen. Mitasch ist mit Herz und Organisationstalent dabei und es gelingt ihm, etwa Nischenobjekte wie die Tapisserien der Künstlerin Margit Leeb aus Altenberg zu zeigen. Dass das Projekt Galerie aufgegangen ist, dafür spricht die gute Zusammenarbeit von Mitasch mit Lehrern und Schülern der Musikschule, die bei Vernissagen häufig das Rahmenprogramm bestreiten, aber auch die Besucherzahlen.

Die zehnte Ausstellung „landscapes“ mit Arbeiten von Peter Engel läuft noch bis 2. Februar. Berge, Wolken, Himmel und Wasser sind seine Lieblingsthemen, die er vorwiegend mit Ölfarben auf Leinwand aufträgt. „Ich habe nicht den Anspruch, Landschaften und Orte realistisch darzustellen. Mir geht es um die Vermittlung von Weite, um das Einfangen von Lichtstimmungen und das Erreichen von Tiefenwirkung durch den gezielten Einsatz von Farben“, so Engel. In einer neuen Technik versucht Engel sich zu perfektionieren: Um Pinselstrukturen sichtbar zu machen, trägt er Weiß auf noch nasse blaue Farbe auf und verteilt es mit breitem Pinsel. Der ausgebildete Keramikmaler widmet sich seit 30 Jahren der Kunst. Er ist Mitglied der Kulturgruppe Cart in Pregarten, wo er den Austausch mit Kollegen schätzt.

Von Gerlinde Rohrhofer