Vom „wilden Stier“ zum sexwütigen Opa

Sein Blick in den Spiegel, auf und in sich selbst, ist ein legendärer Filmmoment. Regisseur Martin Scorsese gewährt dem Zuschauer einen Augenblick der Erkenntnis, wenn er Travis Bickle in dessen heruntergekommenem Apartment in New York die richtigen Gesten und Worte suchen lässt, um später Menschen, die ihm zuwider sind, mit seinem frisch gekauften Waffenarsenal auszulöschen.

Robert De Niro ist Anfang 30 als er von Scorsese für die Hauptrolle in „Taxi Driver“ besetzt wird, ein brutales und wütendes Porträt eines Enttäuschten, das heute aktuell wie nie erscheint. Heute wird der Schauspieler 80.

„Ich wollte schon mit zehn Schauspieler werden“

Robert De Niro, am 17. August 1943 in New York geboren, wächst als Einzelkind einer italienisch-irischen Künstlerfamilie auf und steht mit zehn Jahren in der Rolle des Löwen in „Der Zauberer von Oz“ erstmals auf einer Bühne. „Ich wollte schon mit zehn Jahren Schauspieler werden“, erzählt er später. Seine Eltern unterstützen seine Ambitionen, mit 16 geht er von der Schule ab und tourt als Schauspieler durch die USA. 1963, nach seiner Ausbildung zum professionellen Darsteller, gibt es sein Filmdebüt in „The Wedding Party“ vom späteren Star-Regisseur Brian De Palma. Es folgen Rollen sowohl beim Film als auch im Theater.

1973 lernt De Niro den ebenfalls in Little Italy aufgewachsenen Filmemacher Martin Scorsese kennen, der ihm die Rolle des Johnny Boy in „Hexenkessel“gibt. Harvey Keitel übernimmt die Hauptrolle. Es folgt ein Ritterschlag: Francis Ford Coppola bietet De Niro die Rolle des Vito Corleone in „Der Pate – Teil II“ an, für die er einen Oscar bekommen wird. 1976 spielt er in „Taxi Driver“, an seiner Seite die damals 13-jährige Jodie Foster. Für Scorseses Boxer-Porträt „Wie ein wilder Stier“ (1980) trainiert De Niro im Boxring und legt über 25 Kilogramm Gewicht zu. Mit dieser Rolle holt er seinen ersten und bisher einzigen Hauptdarsteller-Oscar.

Neben Coppola setzt auch Regisseur Scorsese immer wieder auf De Niro als Mafioso, etwa mit dem Drama „Goodfellas“ (1990) oder zuletzt 2019 mit „The Irishman“. In dem Gangster-Epos verwandelt sich der Schauspieler in den Auftragsmörder Frank „The Irishman“ Sheeran, dem nachgesagt wurde, mehr als 25 Morde begangen zu haben.

Aber De Niro, der als Experte für Außenseiter, gebrochene Charaktere und Gangster seine besten Auftritte hatte, kann auch ganz anders. In den vergangenen Jahren machte er vor allem als Comedy-Star Kasse. In der Vater-Sohn-Komödie „Und dann kam Dad“ (2023) schlüpft er in die Rolle des italienischen Immigranten-Vaters Salvo, der mit stets grimmiger Visage, voller Vorurteile und strenger Prinzipien lebt. In der Komödie „Reine Nervensache“ mimt er einen für den Psychiater reifen Mafiaboss. In „Meine Braut, ihr Vater und ich“ und den zwei Fortsetzungen ist er der unmögliche Schwiegervater, in „Immer Ärger mit Grandpa“ ein sexwütiger Opa, der in einen Kleinkrieg mit seinem Enkel verwickelt wird. In der Mafia-Komödie „Kings Of Hollywood“ ist er als kauziger Filmproduzent mit Brille, Schnurrbart und langen grauen Haaren kaum wiederzuerkennen.

De Niro hat kein Genre ausgelassen. Mit Jane Fonda glänzt er in dem romantischen Drama „Stanley & Iris“, mit Al Pacino in dem Action-Thriller „Heat“, mit Dustin Hoffman in der Politsatire „Wag the Dog“.

Auch dem Mafia-Genre bleibt er weiter eng verbunden. Unter der Regie von Barry Levinson drehte er kürzlich den Crime-Thriller „Wise Guys“ ab. Mit Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese flanierte De Niro Mitte Mai in Cannes über den roten Teppich. Die drei Stars präsentierten bei den Filmfestspielen ihren neuen Streifen „Killers of the Flower Moon“.

Spätes, siebtes Vaterglück für De Niro

Nicht nur mit seiner Arbeit schaffte es Robert De Niro in den letzten Monaten häufiger in die Schlagzeilen: Anfang Mai hatte sich der Schauspieler als frischgebackener Vater geoutet. In einem Interview zu seinem neuen Film „Und dann kam Dad“ gab der damals 79-Jährige die Vaterschaft bekannt. Das im April geborene Mädchen heiße Gia Virginia Chen-De Niro, enthüllte er wenig später. Es ist das erste Kind mit seiner derzeitigen Partnerin Tiffany Chen.

De Niros älteste Kinder Drena (51) und Raphael (46) hat er mit seiner Ex-Frau Diahnne Abbott. Die Zwillingssöhne Julian und Aaron (27) sind von seiner damaligen Freundin Toukie Smith, Sohn Elliot (25) und Tochter Helen (elf) hat er mit seiner Ex-Frau Grace Hightower. Nach mehr als 20 Jahren Ehe hatte sich das Paar 2018 getrennt.