Von Heinz Hönig bis Lucy: Das Dschungelcamp geht los

Wenn am Freitag (20.15 Uhr) die zwölfte Staffel des Dschungelcamps auf RTL startet, wird auch No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska (47) mit dabei sein. Für die gebürtige Bulgarin mit den roten Locken ist die Teilnahme an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ vor allem eine Suche nach sich selbst: „Ich habe gerade das Gefühl, dass ich das Unbekannte suchen sollte. Wie weit kann ich gehen? Worauf bin ich selbst bereit mich einzulassen?“ sagte sie der dpa in Hamburg.

Diakovska freut sich auch auf die Challenges. In der Vergangenheit waren das stets auch viele unappetitliche Herausforderungen wie das Essen von Kakerlaken-Spießen oder Buschhirsch-Penis.

Zu Mutproben und Seelenstriptease treffen sich ab Freitag dann auch weitere prominente und weniger prominente Gesichter: Heinz Hoenig (72) ist Schauspieler und bekannt aus großen TV-Mehrteilern von Regisseur Dieter Wedel („Der König von St. Pauli“). Cora Schumacher (47), Model und Rennfahrerin, ist in der Promi-Welt aufgestiegen an der Seite ihres Ex-Mannes Ralf Schumacher (48).

Schumacher ist schon in diversen TV-Formaten unterwegs gewesen („Let’s Dance“, „Promi Big Brother“, „Club der guten Laune“). Anya Elsner (20), Model und Animateurin, hat 2023 bei „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) mitgemacht und setzt damit eine Tradition im Dschungel fort. Schon häufig fanden Models aus der Show von Heidi Klum den Weg nach Australien — man denke etwa an die Österreicherin Larissa Marolt („Sterben können wir nicht, das haben wir vertraglich unterschrieben.“).

Leyla Lahouar (27), Reality-Show-Kandidatin, Sänger und Influencer Twenty4Tim (23), Model und Modeschöpferin Sarah Kern (55), die Reality-TV-Teilnehmer Kim Virgina (28) ,Fabio Knez (30) und Mike Heiter (31), der Ex-Fußballer David Odonkor (39) und Schauspieler Felix von Jascheroff (41, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) machen das Dschungelcamp 2024 komplett.