Von „Kung Fu Panda“ bis „Gladiator“: Kinojahr der Fortsetzungen

Auch 2024 wird ein Kinojahr, in dem sich die Fortsetzungen praktisch die Klinke in die Hand drücken. So kommt geschlagene 36 Jahre nach Tim Burtons Gruselkomödie „Beetlejuice“ Teil 2 in die Kinos. Unter Burtons Regie steht dabei wieder Titelheld Michael Keaton vor der Kamera. Und auch Winona Ryder ist abermals mit von der Partie.

Bereits am 14. März kommt der vierte Teil der „Kung Fu Panda“-Reihe in die Kinos, Regie führt Mike Mitchell in Zusammenarbeit mit Stephanie Ma Stine.

Immerhin 23 Jahre ist indes Ridley Scotts Sandalenerfolg „Gladiator“ her und findet nun ebenso seine Fortführung — wenn auch mit einem Zeitsprung von einem Vierteljahrhundert in der Geschichte, bei der nun Paul Mescal anstatt Russell Crowe die Hauptrolle spielt.

Quasi noch backfrisch ist da im Gegensatz Denis Villeneuves Science-Fiction-Film „Dune“ mit Timothée Chalamet und Zendaya, der 2021 auf die Leinwand kam und nun am 14. März fortgesetzt wird — actionreicher als Teil 1, wird versprochen.

Da wären dann noch gar nicht die Rede vom satirischen Superheldenspektakel „Deadpool 3“ oder Teil 5 der Mad-Max-Saga unter dem Titel „Furiosa“ unter Regie von George Millers und mit Tom Hardy als Hauptdarsteller.

Und dann gibt es natürlich noch das weite Feld der Pre- und Sequels. So wird 2024 wieder einmal ein Werk aus dem Kosmos von „Herr der Ringe“ ins Kino kommen. Der fürs Jahresende angekündigte „The War of the Rohirrim“ spielt knapp 200 Jahre vor dem Zweitling des Franchise, „Der Herr der Ringe: Die zwei Türme“. Und bei „Planet der Affen“ geht es ebenfalls perspektivisch weiter im Mai, wenn das „New Kingdom“ und damit bereits Teil 4 seit dem Reboot der Reihe ausgerufen wird.

Vielversprechende Literaturverfilmungen

Wen es weniger wegen wilder Action ins Kino zieht, auch für den hält das cineastische Jahr manch Preziose bereit. An der Spitze dürfte hier wohl Giorgos Lanthimos’ venedig-gekrönter „Poor Things“ stehen.

Emma Stone und Willem Dafoe brillieren in der feministisch neugedeuteten Frankenstein-Parabel und werden ab 18. Jänner über die heimischen Leinwände flimmern. Ebenfalls hoch gelobt wird auch die Literaturverfilmung „The Zone of Interest“ von Jonathan Glazer, bei der Christian Friedel den Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß spielt, der mit seiner Ehefrau (Sandra Hüller) direkt neben dem KZ lebt. Der Kinostart ist hier für den 29. Februar vorgesehen.

Und aus dem Bereich Literaturverfilmung entstammt auch „Das Leben der Wünsche“. Hierfür hat Erik Schmitt den gleichnamigen Roman des Grazer Erfolgsautors Thomas Glavinic verfilmt, in dem Vielarbeiter Matthias Schweighöfer einen Werbetexter spielt, der drei Wünsche frei hat.