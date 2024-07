Vor dem Regen stürmte die Musik in die Herzen der Menschen

Die Salzkammergut Festwochen im Toscanapark Gmunden feierten am Samstag mit einem sensationellen Auftakt zum vierten Mal ihr Open Air Konzert 2024.

Wegen der gefährlichen Wettervoraussage wurde der Beginn um zwei Stunden vorverlegt, was sich als richtig erwies. Denn es reichte bei der Stimmung mit dem wunderbaren Bühnenhintergrund des Traunstein-Gebirgmassivs einer unvergleichlichen Naturkulisse nicht einmal für genügend Zugaben, um den einsetzenden Regentropfen rechtzeitig zu entkommen.

Ein Ende hätte sich ohnehin schwer abgezeichnet mit den eingeladenen Solisten, unserem südafrikanischen Publikumsliebling Erica Eloff und dem Bassbariton Erwin Schrott, der sich diesen Rang wohl erst erringen wird müssen.

Es wird ihm leicht gelingen mit seinen vielfachen Talenten, dem weitreichenden Repertoire auch aus seiner Heimat Uruguay und seiner dunkel timbrierten Kraftstimme, aus dem Herzen rührend eingesetzt oder wie eine Lawine herabströmend vom Himmel, Klang, Raum und Energie das Orchester überflutend.

Das Bruckner Orchester und Markus Poschner kamen aus dem Staunen nicht heraus, als Schrott in seinem Jubelelement am Programmende den Freiluft-Konzertsaal, gleichsam in eine Showmasterrolle schlüpfend, in eine Riesentanzbar verwandelte. Und dabei das Publikum zur Musik südlicher Herkunft animierte. Auf sein „Bésame Mucho“ von Velázques“ regnete es Küsse aus dem Publikum, Pablo Zieglers Rojotangoklänge bewegten die Beine, wie vorher auch ein spritziges Intermezzo von Serónimo Bellido (1854-1923) in bester Qualität vom Bruckner Orchester intoniert. Schrott zollte dem Klangkörper nach jeder Nummer herzdeutende Begeisterungszeichen.

Solche galten natürlich auch Erica Eloff, die bei größter Flexibilität und Charakterdeutung eine Auswahl ihrer Lieblingsrollen mit ihrem glasklaren höhensicherem Sopran gestaltete. Sei es den Musette-Walzer aus Puccinis „Bohème“, „Klänge der Heimat“ aus der Fledermaus oder Mozarts Zerlina aus „Don Giovanni“ im Duett mit Erwin Schrott, dessen Verführungskünste wohl kaum jemand widerstehen könnte.

Lehárs „Lippen schweigen“ aus seiner „Lustigen Witwe“ vereinte die beiden erst recht zu einem innigen„Tête-à-Tête“, sofern man nicht schon früher von einem harmonisch idealen Paar überzeugt wurde. Es muss nicht immer ein Tenor sein, der mit seiner Höhe prahlen kann. Gounods teuflische „Faust“ Arie von Schrott trieb die Gänsehaut in die Adern. Seine „Registerarie“ als Giovannis Diener Leporello hörte man ebenso genüsslich mit den spottenden Akzenten.

Die Sonne brannte noch unbarmherzig hernieder, als Markus Poschner einleitend zu Bizets „Carmen“-Ouvertüre ans Pult trat. Und weil er erst vor zwei Tagen am Linzer Hauptplatz vor 6000 Menschen dem Jahresjubilar Bruckner das Scherzo aus seiner vierten Symphonie dedizierte, ließ er den ehrwürdigen Meister mit diesem Stück auch aus dem Salzkammergut in großer Ehrfurcht grüßen. Poschner am Pult – ohne Bruckner im Herzen ganz unvorstellbar. Die überreichten Blumensträusse sollen nie verwelken.

Von Georgina Szeless