Warum Schule so heute nicht mehr funktioniert

Frau Nowak (Leonie Benesch) ist neu an der Schule. Wenn sie in ihrer siebten Klasse in die Hände klatscht, klatschen die Schüler mit und dann ist Ruhe. Ebenso gibt es für das morgendliche Präsentieren der Hausübung ein einstudiertes Ritual, alles läuft wie am Schnürchen, kurz fühlt man sich in Ilker Cataks Film „Das Lehrerzimmer“ wie aus der Zeit gefallen.

So geht Schule heute? Was gibt es da immer zu jammern von den Lehrerinnen und Lehrern? Doch ein vergleichsweise kleiner Zwischenfall zeigt die Fragilität einer Schule und, dass ein auf Autorität basierendes System heute zum Scheitern verurteilt ist.

Ein Diebstahl hat stattgefunden, Schüler Ali (Can Rodenbostel) wird verdächtigt, Frau Nowak setzt auf Videoüberwachung. Ein absoluter Beweis überführt die Schulsekretärin und Mutter von Einser-Schüler Oskar (Leonard Stettnisch) Friederike Kuhn (Eva Löbau).

Jede Entscheidung, die die junge Lehrerin nun trifft, löst einen Domino-Effekt aus, Versuche, zu kalmieren, scheitern an den meinungsstarken Schülern, die etwa mit einem Interview in der Schülerzeitung unreflektiert eine Zuspitzung der Situation provozieren.

Die Interventionen der Eltern beruhigen die immer angespanntere Stimmung an der Schule nicht. Ein anderer Regisseur hätte aus dem Stoff vielleicht eine der vielen lockeren Klassen-Komödien gemacht, in der die Bobo-Elternschaft über die Lehrerin herfällt.

Catak hat ein spannendes Drama mit einem außergewöhnlichen Thema geschaffen, das zeigt, wie schwierig es ist, das Richtige zu tun, egal, über welchen Erfahrungsschatz man verfügt oder eben noch nicht. Für Frau Nowak wird die Situation immer bedrohlicher, für den Zuschauer immer beklemmender, man hofft auf die erlösende Pausenglocke. Die verwehrt einem Catak am Schluss aber leider.

Von Mariella Moshammer