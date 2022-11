Was bleibt, wenn wir den Stecker ziehen

Gut eine Woche ist vergangen, seit das Bruckner Orchester von seiner Koreareise zurückkam. Viele Eindrücke warteten darauf, verarbeitet zu werden. Während des 13-stündigen Rückflugs aufgeklärt von einer Dokumentation darüber, dass das Gehirn Erinnerungen täglich neu bewertet und anpasst, stellt sich die Frage: Wie sieht das Resümee dieser Reise aktuell aus? Ganz abgesehen davon, dass sie Gelegenheit zu persönlichen Begegnungen bot, die das Gruppengefüge stärken, bleibt auch Spezifisches.

Seoul hat sich als weltoffene pulsierende Metropole präsentiert, die Bürger sind kulturinteressiert, das Konzertpublikum kundig, neugierig, erstaunlich jung und zahlreich. Perfekt möchte man meinen, und der Vergleich mit der Heimat stimmt nachdenklich.

Dennoch hat sich im Hinterkopf ein Unbehagen eingenistet, das benannt werden möchte: Mit über 16.000 Einwohnern pro Quadratkilometer zählt Seoul zu den Städten mit der höchsten Bevölkerungsdichte. Obwohl viele der Boulevards breit sind und immer wieder Parks die Häuserlandschaft unterbrechen, scheint die menschliche Dimension gesprengt.

Natürliche Welten sind künstlichen gewichen, denen man auf Schritt und Tritt begegnet: im Lift wird ein Außen projiziert, das es so nicht gibt; auf Schritt und Tritt beschwört Reklame eine bessere Welt. Auch wer zum Konzert in die Lotte Hall will, muss durch das Einkaufszentrum — nicht sehr weit, aber doch.

Klassische Musik hätte den Hebel in der Hand

Eine Reise lässt einen das Zuhause wieder mehr schätzen, doch auch wir sind anfällig für diese künstlichen Welten. Laufend konsumieren wir via Ohrenstöpsel Musik, über deren Ursprung wir wenig wissen, Computerklänge ahmen inzwischen täuschend ähnlich den Klang von Instrumenten nach, digitale Abspielgeräte erschweren das Unterscheiden.

Wenige Musiker können mit Computer und Lautsprecher Hallen füllen und Massen bewegen. In vielen Fällen hat die Technik den Musikern die Gestaltung aus der Hand genommen. Nicht wie der Musiker spielt, sondern wie der Techniker den Computer programmiert, bestimmt das Endergebnis.

Was, wenn jemand den Stecker zieht? Die klassische Musik hätte den Hebel in der Hand. Sie braucht keinen Strom, keinen Computer. Geballtes Können in einem Ensemble bringt geballte Energie in Form von Musik auf die Bühne, fordert aktives Hören, regt an, eigene Bilder entstehen zu lassen und spricht den Menschen in seiner Gesamtheit an.

Oberösterreich hat mit Musikschulwerk, Bruckner Orchester, Musiktheater und Schauspielhaus, Brucknerhaus, vielen Festivals, Kleinbühnen und freien Ensembles zahlreiche Ressourcen, die es zu nützen gilt! Das Resümee von Seoul kann nur heißen: Stecker raus und rein ins Konzert.