„Wege der Moderne“ im Klimt Zentrum in Schörfling

Zum Neustart zeigt man in Schörfling Gustav Klimt und Exponate seines Zeitgenossen Franz von Zülow

Mit der neuen Ausstellung „Wege zur Moderne. Gustav Klimt und Franz von Zülow“ öffnete jetzt das Klimt Zentrum in Schörfling am Attersee wieder seine Pforten. Es war seit Oktober 2022 geschlossen. Die aktuelle Schau präsentiert neben Originalwerken von Klimt auch Arbeiten seines Zeitgenossen Franz von Zülow.

Zülow, der wie Klimt an der Wiener Kunstgewerbeschule studierte, ist für seine Druckgrafiken und Keramiken bekannt. Besucher dürfen sich auch über Gegenwartskunst von Heinz Kasper freuen. Seine Lichtinstallationen repräsentieren eine weitere Interpretation von Klimts bekannten Werken „Wasserschlangen“ sowie „Lebensbaum“ und bieten einen Raum zur Meditation.

Zu sehen ist auch die Lego-Version des Klimt Gemäldes „Am Attersee“ (1900) von Ai Weiwei, das eine Brücke nach Bad Ischl zur aktuellen Ausstellung des Künstlers im Marmorschlössl schlägt. Kuratiert von Raphaela Hemetsberger sollen Teile der Ausstellung im Klimt Zentrum in Zusammenarbeit mit der OÖ Landes-Kultur GmbH jährlich neu bespielt werden.

Als Betreiber wird der „Verein Klimt am Attersee“ von Bund, Land, Europäischer Union, der LEADER Region REGATTA, den OÖ Landesmuseen sowie von privaten Leihgebern unterstützt.

Über die Wiederinbetriebnahme des Klimt Zentrums freut sich Evelyn Obermaier, Obfrau des Vereins Klimt am Attersee: „Wir haben ein völlig neues Ausstellungskonzept auf die Beine gestellt. Besucher können künftig neben Gustav Klimt und seiner Zeit am Attersee auch das Schaffen seiner Zeitgenossen bewundern und bekommen überdies Werke aktueller Künstler aus der Region zu sehen. Wir freuen uns sehr, diese Kulturvielfalt mit der Wiedereröffnung des Klimt Zentrums am Attersee anbieten zu können.“

„Als das Gustav Klimt-Zentrum im Oktober 2022 geschlossen wurde, war das ein sehr emotionaler Moment. Auch die Wiedereröffnung des Museums ist ein solch emotionaler Moment, aber einer der großen Freude“, betonte landes-Kulturdirektorin Margot Nazzal bei der Eröffnung. So wie Gustav Klimt immer wieder an den Attersee zurückgekehrt sei, „so hat auch diese Initiative wieder Fuß gefasst in Schörfling“, freute sich Nazzal.

Bis 9. September hat das Klimt Zentrum an Donnerstagen von 10 bis 16 Uhr geöffnet, an Freitagen von 10 bis 18 Uhr und an Samstagen und Sonntagen wieder von 10 bis 16 Uhr.