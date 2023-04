Weibliche Sicht auf Jesus Christus

Alle Jahre wieder: zu Ostern bringt das Theater in der Innenstadt in Linz „Jesus Christ Superstar“. 1971 komponiert von einem noch völlig unbekannten Andrew Lloyd Webber. Weltweit begeistert seither die bahnbrechende Rockoper um Jesu Kreuzweg aus der kritischen Sicht des Judas und der Liebenden Maria Magdalena.

Was sonst große Häuser füllt, berührt im kleinen Theater Jahr für Jahr als hautnahes Erlebnis in einer vollwertigen Inszenierung. Nach Nik Raspotnik führt erstmals Sandra Bell Regie. Sie stellt die weibliche Perspektive in den Fokus und legt die bunte Gruppe um Jesus weniger als entspannte Blumenkinder an, sondern sieht in den Aposteln eine heutige Protestgruppe, die Obrigkeiten mit ihrem permanenten Potenzial zur Eskalation irritiert.

Theaterleiter Raspotnik übernimmt wieder die Rolle des Jesus. Michael Kuttnig strahlt die mächtige aber zerrissene Persönlichkeit des Pontius Pilatus aus. Eine berührend liebende, zugleich selbstbewusste Maria Magdalena gibt Julia Preglau. Aus dem Vocalensemble Mix-Dur rekrutieren sich Apostel und Hohepriester.

Neuzugang Nejc Miklosic fasziniert als ausgebildeter Jazzsänger und Hohepriester. Anstelle eines Orchestergrabens gibt es einen Balkon über der Bühne für die Live-Musiker. Eine umjubelte Premiere mit Standing Ovations und nicht enden wollendem Applaus!

Weitere Vorstellungen finden von 5. bis 8. April statt. Karten und Informationen: theater-innenstadt.at