Weihnachtslieder & Leidenschaftliches

Mit der Hausmusik Roas, ein Projekt von Franz Welser-Möst und Rafael Fingerlos, starten die Salzkammergut Festwochen am Freitag in den Winter. In den Kaiservilla Stallungen Bad Ischl wird ein Bogen zwischen Volks- und Kunstlied gespannt und für vorweihnachtliche Stimmung gesorgt. Das Konzert findet am Samstag ein zweites Mal statt.

Weihnachtlich geht es am 27. November mit einem Familienkonzert im Gmundner Stadttheater weiter. Das Kammerensemble der Philharmonie Salzburg bietet Barock und Weihnachtslieder zum Mitsingen, Schauspielerin Katharina Gudmundsson bindet das Publikum ins Geschehen ein.

Der Wiener Liedermacher Ernst Molden kommt am 17. Jänner nach Gmunden, um gemeinsam mit Ursula Strauss, Herbert Pixner, Maria Petrova, Manuel Randi und Marlene Lacherstorfer Sagen und Mythen aus der Heimat in einen musikalisch zeitgemäßen, poetischen Kontext zu setzen.

Mit Martin Grubinger kommt am 18. März Oberösterreichs Ausnahmeschlagzeuger mit einem musikalischen Feuerwerk ins Salzkammergut. Gemeinsam mit The Percussive Planet Ensemble rückt er Schlaginstrumente effektvoll und virtuos ins Rampenlicht. Womöglich eine der letzten Gelegenheiten, den Multi-Perkussionist Grubinger, der als einer der Weltbesten in seinem Genre gilt, auf die Finger schauen zu dürfen.

Wilde Leidenschaft entfesselt auch Tobias Moretti am 23. April mit seinem Shakespeare-Programm: „My love is as a fever“. Auf historischen Instrumenten wird dabei Musik von Purcell, Dowland, Blow mit Texten von William Shakespeare verwoben. Ein Konzertabend mit dem Ensemble wood sounds, der Lust auf den Shakespeare Schwerpunkt der Salzkammergut Festwochen Gmunden im Sommer macht.

Das komplette Programm, Informationen und Tickets: Festwochenbüro Gmunden, www.festwochen-gmunden.at, via E-Mail unter karten@festwochen-gmunden.at oder telefonisch: 07612/ 7063014