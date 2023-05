Weltmusik, Walzer-Satire, Opfer-Ekstase

Einer Mammutaufgabe stellten sich das Bruckner Orchester und sein Chefdirigent Markus Poschner am Sonntagnachmittag im Brucknerhaus: der Uraufführung einer „Weltmusik“ und der Interpretation von zwei monströsen Schlüsselwerken der klassischen Moderne.

Während den Vorbereitungen zur Uraufführung von Johannes Berauers Konzert mit dem philosophisch-spielerischen Titel „No Where Now Here“ machte sich mit Recht die Erkenntnis breit, dass sich dieses „Concerto für Violin, World Percussion and Orchestra“ keinesfalls als Mittel-Happen eines sogenannten „Sandwich-Konzertes“ eignet.

Konsequenz: Es wurde im Gegensatz zur Vorankündigung an die Spitze des Programms gestellt: dies mit vollem Recht, denn bald war auch dem Publikum klar, dass es sich bei diesem wirklich innovativen, ideenreichen und dem Jazz verwandten Stück gleichsam um einen Ausbruch aus dem Käfig der strengen Usancen „Neuer Musik“ handelt.

Große Uraufführung, großartige Solisten

Nach dem ruhig dahinfließenden, blues-ähnlichen Eröffnungssatz, nach indischem Vorbild „Alap“ genannt, wurden in den folgenden Sätzen „Carousel“ und „Soul Kitchen“ ganz titelgerecht verschiedenste Möglichkeiten eines harmonischen Zusammenspiels zwischen Solo-Violine (Thomas Gould) und exotischer Percussion (Bernhard Schimpelsberger) faszinierend ausgelotet.

Beide Solisten präsentierten sich in Hochform; Schimpelsberger packte zudem sein Repertoire an indischer Vokalkunst aus, in der Stimme auch als „Rhythmus-Instrument“ zum Einsatz kommt. Das Publikum zeigte sich positiv überrascht und bejubelte alle Ausführenden und den Komponisten dieser denkwürdigen Uraufführung.

Beim folgenden „La Valse“ Maurice Ravels ist bis heute umstritten, ob es als Paraphrase, Apotheose oder Karikatur des Wiener Walzers zu sehen ist. Ursprünglich als Ballettmusik geplant, hat sich das epochale Werk erst in der Orchesterfassung nach 1920 durchgesetzt.

Dem Orchester und Poschner gelang es vorzüglich, die allmähliche Steigerung von einem populären Tanz bis zum orgiastischen, schließlich berstenden Monstrum zu zeichnen.

Als Krönung dieses zunächst kontemplativen, dann aber explosiven Nachmittags fungierte Igor Strawinskys „Le sacre du printemps“, das legendäre „Frühlingsopfer“. Ebenfalls als Ballettmusik komponiert, löste das revolutionäre Opus schon bei der Pariser Uraufführung 1913 einen handfesten Skandal aus.

Es dauerte bis zur 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts, bis dieses extravagante Stück weltweit seinen ihm gebührenden Platz in den Konzertprogrammen fand. Das stark impulsive, von äußerster Motorik geprägte Werk stellt eine Hundertschaft von Musizierenden und den Dirigenten vor maximale Herausforderungen, die am Sonntag überzeugend wie spannungsreich gemeistert wurden; Poschner steuerte das von zahlreichen Taktwechseln und turbulenter Dynamik strotzende musikalische Geschehen überlegen durch alle Klippen; und aus den ausgezeichneten Instrumentalisten sind Fagottist Clemens Wöss (das Eröffnungs-Solo ist ein Ritt auf der Rasierklinge!) und der trotz Dauereinsatz überaus präzise Paukist Leo Schmidinger noch besonders zu nennen. Nach dem knallenden Schlussakkord langer, überbordender Applaus für alle Mitwirkenden!