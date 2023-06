Weltstar im Belcanto-Fach

Schöner Gesang in Perfektion ist sein Beruf oder besser seine Berufung. Im Rahmen der Reihe „Great Voices“ gab im ausverkauften Musiktheater der peruanisch-österreichische Startenor Juan Diego Flórez einen umjubelten Querschnitt seines Repertoires als lyrischer Belcanto-Tenor zum Besten.

Tenor mit Anmut, brillante Begleitung

Der Abend begann mit einer eher verhalten gesungenen Arie des Paolino aus „Il matrimonio segreto“ von Domenico Cimarosa. Fast so, als hätte Flórez zunächst stimmlich antreten müssen gegen ein ausdrucksstarkes, brillantes Bruckner Orchester neben ihm auf der Bühne. Dessen charismatische Leitung hatte der amerikanische Dirigent Christopher Franklin inne, der auf italienische Opern spezialisiert ist.

Mit zwei Arien des Titus aus „La clemenza di Tito“, nämlich „Del più sublime soglio“ und „Se all’impero, amici Dei“ gelang es Juan Diego Flórez aber, als überzeugender Mozart-Interpret das Publikum zunehmend mit seinem differenzierten, silberhellen Tenor zu beeindrucken. Endgültig gebrochen war das Eis dann bei Donizettis „Tombe degli avi miei“ aus der Oper „Lucia die Lammermoor“. In dieser Arie des Edgardo konnte Flórez stimmlich alles ausdrücken, was einen armen, verratenen Liebenden quält. Das Publikum dankte es mit tosendem Applaus und Bravo-Rufen.

Im zweiten Teil dann ein gefühlvoll berührender Abstecher in die französische Romantik mit einer Arie des Mylio aus Éduard Lalos Oper „Le roi d’Ys“ und einer Serenade des Henry aus der Oper „La jolie fille du Perth“ von Georges Bizet. Hier brillierte Flórez erneut als führender Vertreter seines Fachs. Romantischer Belcantostil, geprägt von einer anmutigen Linienführung und Beweglichkeit der warmen Stimme kennzeichnet ihn als weltweit gefeierten Tenore di grazia (Anm., Anmut).

Sein Können zeigte Flórez einmal mehr mit dem folgenden italienischen Opernrepertoire. Mit Donizettis Belcanto-Arie des Ferdinand aus „La favorite“, welche das Publikum voll begeisterte, steigerte er sich ein weiteres Mal an diesem Abend. Auch im lyrisch-dramatischen Fach mit Arien von Giuseppe Verdi, wie etwa jener des Riccardo aus „Un ballo in maschera“ und der des Rodolfo in „Luisa Miller“, zeigte Flórez strahlende Souveränität in allen Tonlagen.

In keinem Stimmfach geht ihm die Luft aus

Dass ihm in keinem Stimmfach so schnell die Luft ausgeht, bewies der Tenor dann als Liedersänger und Gitarrensolist. Nach zwei neapolitanischen Stücken hielt er bei „Cucurrucucu“, einem Klassiker von Julio Iglesias, den Gesangston gefühlt minutenlang auf dem letzten „U“, das Publikum belohnte es mit Standing Ovations.

Der Weltstar bedankte sich mit dem Höhepunkt des Abends, den beiden Opernhits „La donna è mobile“ aus Verdis „Rigoletto“, gefolgt von „Nessun dorma“ aus Giacomo Puccinis „Turandot“. Die Hohen Cs hier waren perfekt, das Publikum lag ihm zu Füßen. Juan Diego Flórez ist nach wie vor unbestritten der führende Tenor im lyrischen Belcanto-Fach.

Von Barbara Duftschmid