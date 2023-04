Wenn Männer über Schuhe reden

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

George Orwell hatte recht, 1984 war ein schweres Jahr. Ja, für Nike sah es so aus. Abgeschlagen hinter der deutschen Marke Adidas und Converse versuchte die „Joggingmarke“ bedeutender zu werden.

Und wie machte man das in den 1980ern, wo noch kein Influencer in Sicht war, der den Turnschuh in allerlei Sozialen Medien präsentieren konnte? Man machte sich an große Sportler ran und brachte sie dazu, sich mit der Marke, den Schuhe zu identifizieren.

Genau das versuchte Nike 1984 mit dem aufstrebenden Basketballer Michael Jordan, der kurz davor stand, bei der Konkurrenz zu unterschreiben. Ja, und damit ist der Inhalt des neuen Films von Ben Affleck (Regie und die Rolle von Nike-Gründer und CEO Phil Knight gehen auf seine Kappe) „Air — Der große Wurf“ auch schon erzählt.

Woran es dem Film nicht mangelt, sind flotte Sprüche und viele Momente für 80er-Fans und Nostalgiker im allgemeinen. Ein 80er-Hit gibt dem nächsten die Klinke in die Hand, allerlei für Spätergeborene Unbekanntes saust durchs Bild, klobige Computerbildschirme etwa, oder Rollschuhe.

Es mangelt dem Film auch nicht an guten Darstellern, allen voran Matt Damon als Sonny Vaccaro, Baketballexperte und der Mann mit dem richtigen Riecher und Durchhaltevermögen, und Viola Davis, die Michael Jordans Mutter gibt.

Was der Film zuviel hat, sind schier endlose Gespräche unter Männern übers Aufgeben, übers Durchhalten, über das richtige Gespür etc.

Der Schuh, um den sich alles dreht, der erste legendäre „Air Jordan“, der sowohl Nike als auch Michael Jordan viel Geld gebracht hat, kommt sehr spät ins Bild, der grandiose Sportler kaum, und wenn, dann nur in Rückenansicht. Der „echte“ Michael Jordan wird in Archivaufnahmen sichtbar.

Am Ende bleibt „Air“ ein Film über einen Schuh und über mehrere wahr gewordene Träume. Und eine riesige Nostalgie-Show.

Von Mariella Moshammer