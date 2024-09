Wenn zwei Professorinnen schreiben: Glänzende Morde in Linz

Eine Mathematikerin und eine Germanistin mit unbändiger Liebe zu Konstruktion und Sprache. Dieser Kombination entspringen die glänzenden Ideen von Gabi Herland und Ulrike Lischka. Vier Kriminalromane („Glänzende Wellen“, 2022; Glänzende Kugeln, 2023; Glänzende Schienen, 2024) verfassten sie gemeinsam seit 2021. Als Markenzeichen steht in allen Titeln „glänzend“.

Im Debütroman sind es „Glänzende Oliven“, die sich auf einer vergifteten Pizza befinden. Aus Versehen gerät die Pizza gleich zweifach in die falschen Kehlen und stellt somit nicht nur den Leser, sondern auch die Mörder mit ihren versehentlichen Opfern vor Rätsel. Wenn dann auch noch weitere Leichen auftauchen, die zunächst scheinbar nichts miteinander zu tun haben, verknoten sich die Erzählstränge zu einem schier unentwirrbaren Durcheinander.

Kurven und unerwartete Wendungen

Bis sich Zusammenhänge auftun, dauert es etwa hundert Seiten und bis zur Aufklärung geschehen in jedem der Romane noch weitere Morde. Eine Fülle von Kurven und unerwarteten Wendungen führt schließlich zur Festnahme der mörderischen Personen.

Lischka und Herland unterrichteten beide an der Pädagogischen Hochschule Linz und verfassten Lehrbücher in ihren Fächern Germanistik und Mathematik. Privat verbindet sie eine jahrzehntelange Freundschaft, so war Herland Trauzeugin bei Lischkas Hochzeit in Kuala Lumpur.

Nach Jahren der intensiven beruflichen Zusammenarbeit, beschlossen sie, im Ruhestand miteinander Kriminalromane zu verfassen. Thema und Stoff finden sie gemeinsam, Struktur ist Sache der Mathematik, die Aufteilung in Kapitel eine Koproduktion wie die lustvolle Erschaffung von Menschen geschieht zu zweit.

Abschnitte werden aufgeteilt, jede schreibt für sich, tauscht Texte mit der Partnerin. So geht jedes Kapitel mehrmals hin und her, bis sich das Puzzle zusammenfügt. Schnittstellen werden dramaturgisch verbunden, das Werk dutzende Male korrigiert und nachgeschärft, bis nach etwa einjähriger Arbeit ein neuer glänzender Roman erscheint.

Als Mathematikerin weiß Lischka, wie eine Gleichung mit mehreren Unbekannten in logischen Schritten systematisch zu lösen ist, selbst wenn auf dem Rechenweg weitere Faktoren auftauchen. Die pragmatische Vorgangsweise beruht auf einer klar strukturierten Tabelle, die als erster Schritt eines Romanprojekts festgelegt wird. Die sprachliche Konstruktion beruht auf etwa 90 einzelnen, rund zweiseitigen Kapiteln, jedes davon mit Person und Ort als Überschrift.

Den Autorinnen ganz nahe

Protagonistinnen sind die beiden Kommissarinnen Lilly Peischer und Eva Murauer, als Linzerinnen, die in Linz ermitteln, dem Wesen nach den Autorinnen ganz nahe. Personen und Namen werden selbstverständlich nicht genannt.

Das Kommissariat liegt so zufällig in der Garnisonstraße wie ein traditionelles Café an der Promenade oder heimische Fußballvereine mit blauweißen und schwarzweißen Dressen. Jeder kundige Linzer erlebt die Wege von Tätern und Opfern von der Franckstraße bis zum Pöstlingberg, von der Uni bis Traun. Erlebt etwa in „Glänzende Schienen“ die Hintergründe Obdachloser im Volksgarten genauso wie die psychisch nicht minder desolaten Schnösel aus Hochkultur und noblen Wohngegenden.

Es fordert etwas Durchhaltevermögen, bis man sich in die Charaktere der etwa fünfzehn Personen, die in den ersten Kapiteln vorgestellt werden, einleben kann. Dranbleiben lohnt sich aber, die Spannung beginnt, sich etwa bei der Hälfte der rund 250 Seiten starken Krimis zu verdichten und bis zum Schluss zu steigern.

Der Debütroman „Glänzende Oliven“ erscheint im Herbst in einer Neuauflage im Verlag federfrei.

Lesungen: Das Autorinnen-Duo stellt die Neuauflage von „Glänzende Oliven“ bei Lesungen mit Musik vor:

29.9., 11 Uhr, Atelier Pachinger, Hauptstraße 26, Linz- Urfahr

3.10., 18 Uhr, Verein „Frauen in Bewegung“ Schwanthalergasse 3, Gmunden

16.10., 19.00 Uhr, Kulturverein Strandgut, Ottensheimerstraße 25, Linz-Urfahr

17.10., 17 Uhr, Verein Makart, Volkshaus Kandlheim, Edelbacherstraße 1, Linz