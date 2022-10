Wer die Marie hat, ist der Kapitän

Cannes-Gewinner: Satire „Triangle of Sadness“ von Ruben Östlund ist unterhaltsam, schräg und wichtig

Wir werden uns vom Wohlstand verabschieden müssen. Für die einen ein Muss, für die anderen das Damoklesschwert unserer Zeit — und manche kratzt das gar nicht. Exakt diese Menschen, die, sei die Krise auch noch so groß, einen Weg finden, zu profitieren, sind Passagiere auf Ruben Östlunds Luxusjacht, die in seinem Film „Triangle of Sadness“ kreuzt.

Worum geht’s in der 142 Minuten langen Satire? Um Verhältnisse. Und wer Verhältnis sagt, sagt auch Macht. Und wer Macht sagt, na? Genau: Geld! Oder ein Tauschobjekt wie Soletti.

Anfangs läuft im Film noch alles nach den leider gewohnten Regeln: Models haben ein Ablaufdatum, Schönheit ist eine Währungen auf Zeit; Paare verheddern sich in den Unwägbarkeiten der politischen Korrektheit, Stichwort: Restaurantrechnung. Und die Regel, die immer für Orientierung sorgt: Wer die Marie hat, der schafft an!

So auch auf der Jacht, auf der die einen dienen, die anderen den einzig hörbaren Ton angeben. Östlund bringt einen illustre Gruppe an Bord: russische Milliardäre (Zlatko Buric und die perfekt besetzte und agierende Sunnyi Melles), Influencer, Models, reiche Computernerds, einen marxistischen Kapitän (Woody Harrelson). Und Iris Berben als Ein-Satz-Wunder.

Ein Sturm auf hoher See ist der Beginn einer großen Revolution. Dabei ist der Zitate-Kampf, den der kapitalistische Russe und der kommunistische US-Amerikaner via Bord-Sprechanlage austragen, während sich die Passagiere — man kann es leider nicht anders sagen — einer Speiborgie hingeben, nur der bescheidene Beginn. Als die Reste der Verdauung aus den Toiletten schießen, ist die Handgranate, die plötzlich das betuchte ältere Waffenproduzenten-Pärchen in Händen hält, eine wahre Erleichterung.

Plötzlich springt Östlunds irre, rasante und vollgepackte Handlung auf eine Insel, gestrandet drehen sich die Verhältnisse, das geschrumpfte Kammerspiel beginnt erneut.

Für „Triangle of Sadness“bekam der schwedische Regisseur heuer die Goldene Palme in Cannes — zu Recht. Auch wenn vieles vorhersehbar ist, andere Twists sind das überhaupt nicht, und manches, wie eben diese Sozialkritik, kann einfach nicht oft und schräg und eingängig genug erzählt werden.

Von Mariella Moshammer