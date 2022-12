Widerstand und Überlebensstrategien im Dritten Reich

Ein unüberhörbarer politischer Aufschrei am Theater in der Josefstadt. Regisseur Josef E. Köpplinger inszeniert Hans Falladas großes Widerstandspanoptikum „Jeder stirbt für sich allein“ als musikalisch bearbeitetes Schauspiel von Franz Wittenbrink. Den 700 Seiten-Roman schrieb Fallada 1946 binnen vier Wochen im Drogenrausch. Er basiert auf den Prozessakten eines wahren Falles.

Keiner Held, keiner harmlos

Die Librettistinnen Susanne Lütje und Anne X. Weber blicken zusammen mit dem musikalischen Leiter Christian Frank ohne Pathos auf Typen und Rollen in der NS-Zeit, keiner davon Held, keiner harmlos, jeder ambivalent, ob Widerständler, Denunziant, Kleinkrimineller, Mitläufer, Jude oder Nazi. Die Hauptfiguren, das Ehepaar Quangel: Michael Dangl agiert wortkarg mit verhaltenem Zorn, seine Gattin (Susa Meyer) beteiligt sich in der NS-Frauenschaft. Als sie vom Tod ihres Sohnes an der Westfront erfahren, beginnen sie, Postkarten mit wütenden Parolen gegen den Krieg in Berliner Wohnhäusern zu verteilen. Nach 114 Postkarten werden sie verhaftet. Ihr Verfahren steht fest, ein klarer Ablauf, grauenvoll und selbstverständlich, bekannt aus den Schicksalen zuvor.

Die musikalische Begleitung erinnert an „Cabaret“, Weill und Brecht. Meisterhaft, jenseits jeglicher Melodramatik. Nicht allen Darstellern liegt das Singen. Bedrohlich ruhig begleitet die Band Songs und Szenen, die zwar mit Ort und Datum von den Darstellern, auch wenn sie eben ihren Bühnentod starben, angesagt werden, der Text aber verstärkt, anders als bei Brecht, ausschließlich die Handlung, die immer tiefer in einen Sog zieht.

Keiner der Schauspieler ragt im großen Ensemble heraus. Jeder lebt seine Rolle als gewöhnlicher Mensch im Berliner Blockbauten-Wohnviertel äußerlich normal mit Beruf und Funktion.

Bühnenbildner Walter Vogelweider stellt einen raumhohen schrägen Blockbau auf die Bühne, grau und düster. Großartig agiert das Ensemble in den stummen Straßenszenen. Jede Begegnung zeugt von lebensnotwendigem Misstrauen, Argwohn überlagert alle Beziehungen, Bösartigkeit gehört auch innerhalb von Familien zum Alltag wie Unmenschlichkeit als akzeptierter Teil des gelebten Systems, Ungeheuerlichkeiten werden selbstverständlich, Niedertracht ist auf allen Ebenen normal.

Und die eigene Position?

Kommissar Escherich (Raphael von Bargen) von SS-Obergruppenführer (Robert Josef Bartl) unter Druck gesetzt, muss „Fakten schaffen, egal, ob es stimmt oder nicht“. Er zwingt den Kleinkriminellen Enno (Claudius von Stolzmann), ein Geständnis zu unterschreiben. Sanft, subtil und zynisch überredet er ihn, sich zu töten, um sich schließlich auch selbst zu erschießen.

Wortkarge, dichte gut zweieinhalb Stunden lang zeigt die Inszenierung Überlebensstrategien in einer Diktatur, verstörend auch, weil sie die Fragilität unserer Demokratien gnadenlos verdeutlicht und Widerstand in Zweifel zieht. Unausweichlich drängt die Frage nach der eigenen Position. Große Emotionen geschehen nicht auf der Bühne, sondern bleiben umso heftiger beim Zuschauer. Totenstille während der Vorstellung, der Applaus verhalten.

Von Eva Hammer