Wie das Staatsgebilde Österreich entstand

Die neue, 40-teilige ORF-III-Reihe „Österreich – Die ganze Geschichte“, nach einer Idee von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, erzählt die Historie des Landes von den Anfängen bis in die Gegenwart und beleuchtet die großen Fragen der jeweiligen Epoche.

Die erste Staffel des auf vier Jahre angelegten Projekts erstreckt sich von der ersten namentlichen Erwähnung Österreichs als Ostarrichi anno 996 bis ins 18. Jahrhundert. Die Historienreihe startet am 27. Dezember und ist das Herzstück des diesjährigen ORF-III-Weihnachtsprogramms.

Die erste Staffel des multimedialen Prestige-Projekts, das durch Schwerpunkte in Hörfunk und Online begleitet wird, ist in Doppelfolgen von 27. Dezember bis 3. Jänner 2024, jeweils ab 20.15 Uhr in ORF III zu sehen. Außerdem ist die Produktion als Live-Stream bzw. nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand in der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) abrufbar.

Generaldirektor Weißmann erwartet vom „bisher größten Dokumentationsprojekt des ORF“, dass „Wissen und die Erinnerung für das heutige Publikum, aber auch für kommende Generationen bewahrt bleiben“. Präsentiert wird „Österreich – Die ganze Geschichte“ von den ORF-Moderatoren Andreas Pfeifer und Mariella Gittler.

Aufwendig produzierte Spielszenen führen zurück zu den großen Momenten im Werden Österreichs und lassen das Publikum in historische Erlebniswelten eintauchen. Jede Folge der Historienreihe greift einzelne dramatische Schicksale heraus: ein Wiener Bürgermeister, der zwischen den Fronten des Konflikts Habsburg gegen Premysl gerät, ein „Pestarzt“, der vergeblich um die Aufmerksamkeit der kaiserlichen Behörden ringt, oder ein zwangskonvertierter Jude, der an der Universität Wien auf einen der geistigen Väter der Judenpolitik dieser Epoche trifft. Bei der Recherche und Produktion setzte ORF III auf hochkarätige fachliche Expertise und rief dazu einen eigenen wissenschaftlichen Beirat ins Leben.