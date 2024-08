„Das ist wie ein Rennen im Spitzensport“

Sie ist 36, aus Grieskirchen und seit 13 Jahren Flötistin bei den Wiener Philharmonikern. Mit der von ihr gegründeten Penthesilea Academy unterstützt Karin Bonelli junge Musiker dabei, beim Probespiel zu reüssieren. Abgesehen davon sei Lampenfieber etwas, so Bonelli, das einen Künstler ein Leben lang begleite.

VOLKSBLATT: Können Sie Ihren Werdegang schildern?

KARIN BONELLI: Ich bin in eine Flötistenfamilie (Anm., die Trawögers) geboren. Ich wollte schon sehr früh nur Flöte spielen, aber meine Mutter hat gemeint: „Es sind eh schon so viele Flötisten in der Familie.“ Also hab´ ich vorher andere Instrumente gelernt, aber im Alter von acht Jahren habe ich mich dann durchgesetzt und mit dem Flötenspielen angefangen. Mit 13 bin ich an die Bruckner- universität gekommen und nach einem Aufenthalt in Frankreich dann nach Wien. Bevor ich meinen Bachelor abgeschlossen habe, habe ich dann mit 23 die Stelle in der Wiener Staatsoper gewonnen.

Lesen Sie auch

Klassische Musik war in Ihrer Kindheit schon sehr präsent?

Absolut. Das Erste, das ich als Kind singen konnte, war kein Kinderlied, sondern der Anfang von Mozarts Flötenkonzert.

War Ihr Ziel immer klar?

Zuerst wollte ich zur Blasmusik, und dann, als ich dabei war, so mit 12, habe ich, wenn mich jemand gefragt hat, was ich werden möchte, immer geantwortet: Wiener Philharmoniker. Irgendwie habe ich mir das eingebildet und das hat auf glückliche Art und Weise dann funktioniert.

Was muss man als Mitglied der Wiener Philharmoniker an Repertoire draufhaben?

Bei mir war das quasi ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich davor keine fixe Orchester-Stelle hatte. Die Philharmoniker decken das Maximum an Repertoire ab, weil wir das Orchester der Staatsoper sind und auch symphonische Musik spielen. Ich habe in meiner ersten Saison weit über 40 Opern lernen müssen. Das braucht viel Vorbereitungszeit und weil der Dienstplan per se schon sehr dicht ist, ist das am Anfang eine sehr große Herausforderung.

Sie waren die erste Frau in der Bläsersektion der Philharmoniker. War das schwierig?

Ich hatte keine großen Probleme und bin mit sehr offenen Armen empfangen worden. Obwohl ich schon zugeben muss, dass ich ein bisschen Respekt davor hatte, Mittlerweile sind schon viele Musikerinnen dabei (Anm., aktuell 24 von derzeit 145 Stellen).

Wie viele Flöten besitzen Sie?

Ich habe fünf, sechs Instrumente zuhause. Das Teuerste ist eine Goldflöte, da kommt es darauf an, ob man zehn Karat spielt oder 24, Letztere kosten bis zu 150.000 Euro. Bei 14 Karat, die ich momentan spiele, sind wir bei ungefähr 70.000 Euro. Meine Instrumente sind prinzipiell Flöte und Piccoloflöte. Manchmal kommt auch Alt- oder Bassflöte vor, die stellt dann die Oper bereit, weil sie so selten vorkommen.

Sie spielen nicht nur bei den Philharmonikern …

Ich mache viel nebenher in verschiedenen Kammermusik-Konstellationen oder als Solistin. Ich habe in Graz und an beiden Unis in Wien unterrichtet. Aktuell konzentriere ich meine Energie auf meine eigene Academy.

Warum haben Sie die Academy gegründet?

Die Idee entstand mit meinen Lehraufträgen, wo ich für das Probespiel-Repertoire unterrichtete, also für die Eintrittskarte ins Orchester. Da habe ich gesehen, dass die Studenten sehr auf der Suche sind nach Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen. Die ist ja sehr speziell: Man hat 20 Minuten Zeit, der Jury zu beweisen, dass man der oder die Richtige ist. Das kann man vergleichen mit Rennen im Spitzensport, wo einfach in kürzester Zeit alles abgerufen wird, nur dass wir halt auch noch kreativ sein sollen. Im Spitzensport gibt es da ein riesiges Team rundum, Physiotherapeuten, Mentaltrainer usw.. Ich habe mir im Laufe meiner Karriere auch so ein Team geschaffen, weil man Unterstützung braucht für gewisse Situationen.

Wer spielt nun in Ihrem Meisterklassen-Team?

Es besteht aus einer Mentaltrainerin, einem Körpertherapeuten, einer Ärztin und dann sind da noch zwei tolle Pianisten und ein fantastisches künstlerisches Team mit Musikern aus renommierten Orchestern wie dem Gewandhausorchester.

Und wie läuft die Academy dann ab?

Das ist immer mindestens eine Woche im Sommer. Wir haben in Traunkirchen begonnen, mittlerweile sind wir in Ebensee, wo wir die Musikschule zur Verfügung haben. Heuer werden wir 26 Teilnehmer aus der ganzen Welt haben. Wir hatten schon einige, die danach direkt den Sprung geschafft haben in Orchester in Deutschland, Polen, England …

In dieser Zeit finden auch Konzerte statt.

Wir haben ein Eröffnungskonzert in der Pfarrkirche Traunkirchen am 24. August mit dem Ensemble Wien, Gudrun Hinze, Solo-Flötistin im Gewandhausorchester, und mir. Und am 27. August findet ein Liederabend mit Hugo Wolff-Liedern mit Daniel Johannsen und Andreas Fröschl im Klostersaal in Traunkirchen statt. Hugo Wolff hat ja genau dort, im Kloster, gelebt und geschaffen und da gibt’s eine Tondichtung von ihm, „Penthesilea“, nach der die Academy ja auch benannt ist.

Welche Bedeutung haben Auftritte in Oberösterreich für Sie?

Es ist schön und gleichzeitig am Aufregendsten, in der Heimat aufzutreten. Es macht einen Unterschied, ob man in Korea spielt und von niemandem gekannt wird. Meine Familie stammt ja aus Traunkirchen, also mein Opa, da kommt dann auch die musikalische Verwandtschaft.

Wie geht es Ihnen mit Lampenfieber?

Das ist immer ein Thema, auch die großen, berühmten Hochglanz-Magazin-Sänger kämpfen damit, weil sie ja die größte Fallhöhe haben. In dem Moment, in dem man auf der Bühne ist, kommt man einfach in eine Situation, wo man für sich schauen muss, wie gehe ich damit um, wie wachse ich auch damit. Das hat ja auch etwas Befruchtendes.

Was sind schwierige Seiten an Ihrem Beruf?

Das gleiche wie in allen sogenannten High-Performance- Berufen, wo man immer quasi am Präsentierteller ist. Das ist natürlich eine Drucksituation, wo man funktionieren muss und da muss man sich Räume schaffen, wo man nicht funktionieren muss. Ich habe schon meine Techniken gelernt über die Jahre, Yoga, Meditations- und Klopftechniken …

Wie finden Sie Ausgleich?

Ich bin in einer wundervollen Beziehung, habe tolle Freunde. Ansonsten gehe ich gerne in die Natur, in mein kleines Kellerstöckl im Burgenland. Da kann ich mich zurückziehen, Ruhe finden.

Interview: Melanie Wagenhofer