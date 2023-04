Wie man Besuchernachwuchs gewinnen kann

Das zehn Jahre alte Linzer Musiktheater feierte am Dienstag mit menschlichen Altersgenossen

Um nicht alleine Geburtstag feiern zu müssen, lud das Musiktheater am Diesntag jene Kinder ein, die heuer ebenfalls zehn Jahre alt werden. Knapp 100 kamen zur gemeinsamen Fete und erkundeten die Hallen des Hauses am Volksgarten.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Intendant Hermann Schneider im Großen Saal schießen bereits die ersten Kinderhände in die Höhe, die Besucher wollen Fragen rund um das Musiktheater loswerden. „Wie lange hat es gedauert das Theater zu bauen?“, fragt eines der Kinder — „Etwa vier Jahre“, so die Antwort des Intendanten.

Nachdem die erste Neugierde gestillt ist, startet das ursprünglich geplante Programm und die Sprösslinge machen sich in kleinen Grüppchen zu den einzelnen Stationen auf.

Der erste Halt ist die Schneiderei, wo Namensvetter Hermann Schneider den Kindern inmitten von bunten Kostümen und lustigen Requisiten etwas vorliest.

Tanzender Mario rettet die Prinzessin

Von der Schneiderei geht es in den Keller, wo die Kinder von der OÖ Tanzakademie empfangen werden. Begeistert schauen die Geburtstagskinder zu, wie kleine Pilze, Marios und Yoshis aus dem bekannten Gameboyspiel „Super Mario“ über die Bühne tanzen und dabei versuchen, Prinzessin Peach zu retten.

Nach der Vorführung geht es raus aus dem Montagesaal und rein in die bunte Farbenwelt von Theatermaler Dietmar Pickering. Er demonstriert den Kindern, wie aus kleinen Bildern, die als Vorlage dienen, am Ende riesige Bühnenbilder entstehen. In mühevoller Handarbeit werden diese kunstvoll bemalt und gestaltet.

Gleich daneben befindet sich die Kaschierwerkstatt, wo Spannendes aus diversen Materialien geformt wird. „Da steht ja ein Pferdekopf!“ ruft Anna begeistert. Kascheurin Caroline Maresch zeigt den Kindern, wie aus Plastik ein Pferdekopf gezaubert wird. Ein gelungener Geburtstag, der viele der jungen Gäste bestimmt gerne wiederkommen lässt.

Von Katharina Waldmann