Wieder nieder mit der Liebe

Schon vor siebzehn Jahren bekämpfte sich das Bühnenpaar Beatrix und Benedikt im Linzer Posthof bis aufs Blut. Musicaldarstellerin Daniela Dett und Theatermacher Henry Mason schworen schon damals der Liebe ab, um letzten Endes mit Leonard Cohen „To the End of Love“ zu tanzen.

Eine verschärfte zweite Runde ging am Dienstag im Posthof über die Bühne. Frau „Zicke von Hochmut“, beschimpft er sie. Zusammengewürfelte Shakespeare-Zitate aus „Viel Lärm um Nichts“ ergeben einen eleganten Dialog aus abgrundbösen Sticheleien. An Gemeinheiten ebenbürtig die Songtexte. Solo oder im Duett, keiner bleibt dem anderen etwas schuldig. Daniel Grosse Boymann übernimmt am Klavier.

Das Paar übersetzt Gift und Galle in schmissige Pop- und Rocksongs von Imagine Dragons über Joni Mitchell bis hin zu Stevie Wonder. „You’re so Vain“, oder „I Will Survive“. Ein genussvoller verbal-musikalischer Schlagabtausch. „You Can’t Always Get What You Want“, stimmt nicht ganz. Musikalisch, schauspielerisch, choreografisch geben sie sich viel, kriegt auch das Publikum eine Menge.

So fies der Abend beginnt, so steil nimmt er die Kurve ans andere Ende der Gefühlsskala. Der Pianist vertritt Liebesgott Amor, spinnt eine hübsche Intrige und macht es sich zur Aufgabe, die Kampfhähne ins Gegenteil zu manövrieren, bis dem nun leidenschaftlich liebenden Paar nur mehr schwache Rückfälle ins Sticheln passieren.

Auch körperlich fordern sie sich. Benedikt legt Fallstricke, Beatrix fliegt über das Kabel. Souverän meistert Dett, als Musicalstar in allen Bühnendisziplinen zu Hause, auch körperliche Herausforderungen. In exzessiven Parts fasziniert ihre Qualität als Jazzinterpretin. Auch Mason zeigt sich vielseitig bei Gesang, Text und Slapstick. Um die beiden in Liebe zu vereinen, spielt Grosse Boyman auf vielen Instrumenten, überzeugt mit Gesang, bearbeitet auch einmal Bösendorfer und Keyboard gleichzeitig. Ein Annährungstango geht unter die Haut. Lateinamerikanische Erotik überlagert für Momente die Komik. „I’ve Looked at Clouds from Both Sides Now“, die musikalischen Zitate treffen. „For once in my life“, möge das nicht stimmen — Fortsetzung erwünscht! Großer Applaus.