Wiener Festwochen starten mit Eröffnungsfest am Rathausplatz

Am Freitagabend werden die Wiener Festwochen eröffnet. Beim traditionellen Fest am Rathausplatz treffen heuer Akrobatik auf Klassik, Streichquintett auf Breakdance, Poesie auf Flamenco und Beatboxing auf Chanson. Für das Konzept zeichnet Hyung-ki Joo verantwortlich, Francesca Pasquinucci vom Imaginarium Creative Studio übernimmt die visuelle Gestaltung. Die Eröffnung wird ab 21.20 Uhr live in ORF 2 und 3sat übertragen.

Bis 21. Juni wartet der scheidende Intendant Christophe Slagmuylder mit einem dichten Programm mit insgesamt 36 Produktionen an 20 Spielorten auf, für die 770 Künstler und Künstlerinnen aus 27 Ländern verantwortlich zeichnen. Für die insgesamt geplanten 165 Vorstellungen werden circa 45.000 Karten aufgelegt.

