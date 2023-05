Wiener Sängerknaben feiern 525 Jahre

Welcher Tag böte sich besser für ein Geburtstagskonzert der Wiener Sängerknaben an als der Muttertag? Und so lädt am kommenden Sonntag der weltberühmte Chor in den Goldenen Saal des Musikvereins zum Festkonzert. Seit 525 Jahren besteht die Institution. „Was 1498 mit einer Handvoll Knaben am kaiserlichen Hof begann, hat sich zu einer modernen und lebendigen Wertegemeinschaft entwickelt“, zollte Sängerknaben-Präsident Erich Arthold den Knaben seinen Respekt.

Und so bietet man zur Feier auf, was sich alles im Kosmos der Sängerknaben findet. So sind beim Festkonzert neben Musikern die drei Knabenchöre, der Chorus Primus, die Wiener Chormädchen, der Chorus Juventus und die „Ehemaligen“ aus dem Chorus Viennensis zu hören. Unter dem Dirigat von Gerald Wirth, dem künstlerischen Leiter, erklingen dann Kompositionen von Ludwig Senfl, aus der Strauß-Dynastie oder auch von Mozart, Haydn und Bruckner.

„Jeder unserer Chöre hat seinen eigenen Stil, jede Sängerin ihre, jeder Sänger seine besondere Persönlichkeit. Es ist absolut bewegend, sie alle in diesem wunderbaren Saal gemeinsam zum Klingen zu bringen“, freut sich Wirth auf die musikalische Geburtstagsfeier. Wer diese in der Liveform am Vormittag verpasst, kann übrigens am Abend in ORF III bei einer Aufzeichnung auf der heimischen Couch mitfeiern.