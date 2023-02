Wir finden uns auf dem Seziertisch

Dass es dieser Familie gut geht, dass alles läuft, das muss das Publikum sich erarbeiten. Was es sieht, ist Dunkelheit. In einem kargen, schwarzen Bühnenbild wandeln die dunkel gekleideten Gestalten, die Musik verheißt Schlimmes. Das mit wenigen Wänden und Glasflächen angedeutete Haus, in dem sich das Stück „Vor Sonnenaufgang“ abspielt, lässt diese Neureichen-Bauten in den Speckgürteln der Ballungsräume erkennen. Unsichtbar bleibt, was „oben“ passiert, Treppe rauf, und die Familie ist unter sich, der Zuseher bleibt unten, Unsichtbares und Unausgesprochenes.

Die Sätze von Ewald Palmetshofer, der sich Gerhart Hauptmanns Klassiker vorgenommen hat, bleiben häufig unvollendet im unnahbaren Raum (Bühne: Momme Röhrbein, Kostüme: Angelika Rieck) hängen, das Skandaldrama des 19. Jahrhunderts ausgeweidet und wieder befüllt vom 1978 in Linz geborenen Schriftsteller. Am Samstagabend, ja außerhalb des Schauspielhauses in Linz herrschte Faschingssamstag, feierte das Stück in der Inszenierung von Schauspiel-Chef Stephan Suschke Premiere in den Kammerspielen.

Lesen Sie auch

Wir driften auseinander

Die Familie, der es also gut geht: Egon Krause (Lutz Zeidler), die zweite Frau Annemarie (Gunda Schanderer), von seinen Töchtern Martha (Angela Waidmann) und Helene (Lorena Emmi Mayer) Anni, Annemarie oder Mama genannt, biologisch haben sie nichts miteinander zu tun. Martha hat Thomas Hoffmann (Julian Sigl) geheiratet, der das Familien-Unternehmen übernommen hat und, wie wir von seinem überraschend auftretenden ehemaligen Freund Alfred Loth (Alexander Julian Meile) erfahren, politisch tätig ist, die Ängste der Menschen gut zu schüren weiß. Helene ging einst weg, wird nun Tante und kehrt zurück.

Von einer Krise ist die Rede, vom Auseinanderdriften der Einzelnen und der Gesellschaft. Palmetshofer ist in seinem 2017 entstandenem Sozialdrama ganz nahe an uns dran, wir sind im Mark erkannt, finden uns auf dem Seziertisch.

Verloren in Einsamkeit

An mancher Stelle bleibt die Inszenierung zu distanziert, die Dialoge zielen auf Herz und Hirn und gehen dann sperrig daran vorbei. Das Ensemble beherrscht die Dunkelheit, die in jeder Szene herrscht, jedoch hervorragend, sie zerren aneinander, verlieren sich überwältigend in ihren Einsamkeiten. Was für Typen die zwei ehemaligen Mitbewohner sind, erschließt sich über Loths Worte, wenig im Spiel lässt den „rechten“ Thomas und den „linken“ Journalisten Alfred erkennen, die Inszenierung umschifft die Klischeefallen. Die Herkunft der Familie entkommt manch einem Mund, das „Fick dich!“ sitzt bei allen locker.

Manchmal erkennt das Publikum erheitert Bekanntes, ah, die Schwangere, die unberechenbar ihre Launen auslässt. Haha, der immer eine bisschen in der Alkowelle schwimmende Vater. Doch Marthas tiefer, schwarzer Schmerz ist eine Depression, an der einst die leibliche Mutter zerbrach; des Vaters Besoffenheit eine jahrzehntelange Krankheit, die alle und alles bedroht.

Welchen Streit meinst du? Die Zusammentreffen der Familienmitglieder sind dominiert von Vorwürfen, Befehlen, man geht sich auf die Nerven, die Heimat als Ort der Liebe ist entblößt. Jeder bleibt für sich, gebeugt, hoffnungslos, ertragend.

In Martha wächst also die nächste Generation heran, jede Geburt ist aber auch der Anfang vom unausweichlichen Ende. Darauf macht Arzt Peter Schimmelpfennig (Benedikt Steiner), wirr die Mechanismen durchschauend, aufmerksam. Was kann mehr über eine Generation gesagt werden, als, dass die ihr folgende im Moment ihres Beginnens stirbt? Das Totgeborene, der Ruf Marthas nach ihrer wahren Mutter, Ohnmacht. Und Applaus.

Von Mariella Moshammer