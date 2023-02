„Wir können sagen: Schau, das war unser letzter Kuss!“

Er ist in aller Munde — Multitalent Thomas Stipsits. In seinem neuen Film „Griechenland“ sucht er den Sinn des Lebens, kürzlich wurde bekannt, dass Katharina Straßer und er sich getrennt haben.

VOLKSBLATT: Haben Sie sich mit „Griechenland“ einen persönlichen Traum erfüllt?

THOMAS STIPSITS: Ja, sicher. Die Idee zu dem Film schlummerte schon sehr lange in mir. Was mich freut ist, dass die Menschen, die ich in Griechenland kenne und die den Film schon gesehen haben, gesagt haben, dass wir damit emotional ein wirklich gutes Bild von Griechenland erwischt haben.

Haben Sie auch einen Albtraum abgearbeitet? Ihre Figur, der Johannes, ist ein Muttersöhnchen, der in einem verhassten Job festhängt.

Ich bin sehr behütet aufgewachsen, habe ganz tolle Eltern. Aber Johannes hat schon viele Parallelen mit mir und was abgearbeitet wurde, ist dieses nicht Nein sagen können, dieses es allen recht machen zu wollen, das konfliktscheue … Es gibt im Film ein paar Tränen, die auch tatsächlich echt waren. Da ist wirklich was losgebrochen. Der Film, auch wenn das jetzt banal und kitschig klingt, steht auch dafür, dass man an sich glauben soll, es nie zu spät ist, etwas Neues zu machen im Leben.

Sie sind auch im Kino ein Publikumsmagnet. Wie geht es Ihnen damit, begehrt zu sein, zu begeistern? Ist das viel Druck, oder nur positiv?

Das war früher lange Druck für mich, ich habe mich immer entschuldigt für den Erfolg. Ich sehe das mittlerweile nach meiner Pause ganz, ganz anders. Ich bin auch sehr dankbar und demütig, dass ich so ein tolles Publikum habe, das nicht nur meine Filme konsumiert, sondern meine Bücher liest und zu mir ins Kabarett kommt. Das ist ein Riesengeschenk, und ich habe mittlerweile gelernt, das anzunehmen. Auch, dass das mit mir zu tun hat. Das habe ich mir lange nicht zugestanden. Ich weiß nicht, ob man das heute noch sagen kann, aber ich bin ja auch so ein bisschen eine Kitschtante, und ich mag es, wenn es ein bisschen emotional wird, und ich bin auf einem guten Weg, dass ich mich dafür nicht mehr schäme.

Sie sind damals mit Ihrem Burnout an die Öffentlichkeit gegangen, haben sich eine Auszeit genommen. Aus jetziger Sicht: Haben Sie damals alles richtig gemacht?

Für mich schon, ja. Ich bin kein Freund davon, irgendwelche Lügen oder Fassaden aufzubauen. Deswegen war für mich klar, ich sage, was ist. Was mich wirklich glücklich macht, dass mir Menschen geschrieben haben, die sich nie getraut haben, darüber zu sprechen. Da ist schon ‘was gelungen. Das finde ich schön, weil jeder hat einmal den Blues im Herzen, oder das Regenwetter, und ich finde es gut, dass wir uns in eine Richtung entwickeln, dass es nicht mehr peinlich ist, oder, dass man ein Schamgefühl hat, darüber zu sprechen.

Geht es Ihnen jetzt gut?

Alles palletti ist ja nie. Aber ja, ich fühle mich momentan wirklich sehr geerdet, versuche alles, was ich in den vergangene Jahren gelernt habe, einzusetzen. Das ist mit Arbeit verbunden und fertig ist man nie. Das ist wie auf einer griechischen Insel, da ist nie alles perfekt. Wenn alles perfekt ist, gibt es keine Reibung, dann wird’s langweilig.

Am Ende von „Griechenland“ hat man das Gefühl, jetzt ist Johannes komplett zufrieden. Ist das für Sie eine Utopie?

Nein, ich finde die Utopie gar nicht so groß. Eine Geschichte von meinem besten Freund in Griechenland, den ich seit über 20 Jahren kenne: Der hat sich bewusst für so ein Leben entschieden, wie Johannes im Film. Der ist, wie es früher viele Griechen gemacht haben, nach Amerika gegangen, um Geld zu verdienen, aber das hat ihn emotional nicht abgeholt, und er ist zurück auf seine Insel. Er hat viele Freunde, die in den USA geblieben sind, super Geld verdient haben. Elias sagt immer: „You know, I’m broke, but I see the fucking sea every morning!“ Und dafür beneiden diese Freunde ihn. So utopisch ist das also gar nicht.

Werden Sie sich ‘mal dafür entscheiden, à la „irgendwann bleib i dann dort …“?

Ja, absolut. Ich habe durch meinen Beruf ja den Vorteil, dass ich immer wieder portioniert nach Griechenland fliegen kann. So wie es Gert Steinbäcker macht, dieses Lebensmodell 50:50, das könnte ich mir für mich im Alter auch sehr gut vorstellen.

Seit kurzem ist bekannt, dass Katharina Straßer und Sie geschieden sind. War das für beide jetzt der richtige Zeitpunkt, es zu sagen?

Es gab viele Überlegungen, wie wir das machen, ob wir gleich an die Öffentlichkeit gehen. Auf der anderen Seite dachten wir auch: Wen geht das ‘was an? Wir wollten aber jetzt irgendwelchen Gerüchten vorgreifen, und wir wollten auch diese Fassade nicht mehr aufrechterhalten. Wir hatten ein Jahr Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. Aber es kommt zwangsweise, wenn man miteinander in einem Film ist, die Frage: Wie ist das mit dem Ehemann, mit der Ehefrau vor der Kamera zu stehen? Und da haben wir uns geeinigt, dass wir en passant sagen, dass es total gut sei, aber ein alter Hut, da wir schon seit einem Jahr nicht mehr zusammen sind.

Sie sind oft als Traumpaar betitelt worden, jetzt haben sie offenbar eine Traumtrennung hingelegt, sonst gäbe es ja diesen Film nicht …

Ja wirklich! Wir lieben uns ja auf eine Art und Weise noch, es reicht halt nicht mehr für eine Liebesbeziehung. Aber da ist großer Respekt, große Wertschätzung, und im Sinne unserer Kinder, die ja der große Lebensmittelpunkt für uns beide sind, war das ganz klar. Ich denke, jeder kann das nachvollziehen, man lebt sich halt auseinander. Dann gibt es dieses eine große Gespräch, wo beide aussprechen, dass es vielleicht besser sei, es sein zu lassen und sich nach wie vor in die Augen schauen zu können.

In einem Interview haben Sie einmal gesagt, Sex vor der Kamera sei weitaus weniger schwierig als ein Kuss, den könne man nicht faken. Und Katharina Straßer hat gesagt, ihr letzter gemeinsamer Kuss sei der in „Griechenland“ gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das furchtbar traurig, oder furchtbar schön ist.

Vor dieser Kulisse ist es beides, würde ich sagen. Das hat sich auch in keiner Weise falsch angefühlt. Und jetzt haben wir wirklich den Vorteil, dass unser letzter großer Kuss festgehalten ist. Wenn wir Enkerl haben, können wir sagen: Schau, das war unser letzter Kuss!

Der Schauspieler Thomas Stipsits, möchte der ‘mal ein anderes Fach als die Komödie machen?

Sicher, deswegen ist man ja Schauspieler. Ich habe die große Ehre gehabt, im neuen Film von Josef Hader spielen zu dürfen. Josef hat mir eine Rolle angeboten, wo ich das Gefühl hatte, er schätzt mich als Schauspieler. Er hat auch zu mir gesagt: In der Rolle bist du aber nicht der Stipsits! Ich durfte mit Birgit Minichmayr spielen, die eine der besten Schauspielerinnen ist, die wir haben. Das war schon wertschätzend auf Augenhöhe mit so grandiosen Menschen zu spielen. Drama könnte ich mir schon sehr gut vorstellen.

Würde Sie auch Regie reizen?

Würde mich ehrlich gesagt auch reizen, wobei ich mich bei den technischen Voraussetzungen zu wenig auskenne. Ich könnte zumindest bewerten, wie jemand spielt. Aber, sag niemals nie.

Die Verfilmung Ihrer Stirnsatz-Krimis steht auch an …

Wir werden heuer im Spätsommer in Stinatz drehen. Ich freue mich sehr, weil wir wirklich an vielen Originalschauplätzen drehen, und, dass wir, soweit es geht, versuchen, Leute vor Ort, einzubauen. Die Kathrin Grandits, die in allen Büchern immer wieder vorkommt, wird sich auch selbst spielen. Das ist eine Geschichte, die vom Lokalkolorit lebt. Ich habe von Anfang an gesagt, wenn wir das nicht in Stinatz drehen, dann brauchen wir das gar nicht machen. Ich will nicht irgendwo in Niederösterreich Stinatz nachbauen.

Gibt es sonst noch Pläne für heuer?

Der vierte Krimi wird im Herbst kommen, und das sind meine zwei großen Projekte heuer. Ich habe ja auch gelernt, mit meinen Energien hauszuhalten. Ich habe auch sehr viele schöne Dinge abgesagt, weil es sich nicht ausgeht. Und habe gesagt: Da müsst ihr warten!

Mit THOMAS STIPSITS sprach Mariella Moshammer