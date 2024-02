Wir sind Kinder des Schlamms: Tanzstück „Memoryhouse“ in Linz

Eine mächtige Röhre, vielleicht fünf, sechs Meter hoch, ragt aus der Finsternis auf die Bühne. Ein Tänzer wird sich wiederholt und vergeblich an der Röhre abarbeiten. Entlang schleichen, sich gegen sie stemmen, dagegen drücken. Ein antiker Antiheld, sisphosgleich begehrt er gegen das fremde Unding auf. Oder ist das Fremde gar etwas Eigenes, vom Menschen geschaffen? Frucht der verdammten, der wunderbaren Zivilisation?

Bühne und Kostüme von Gabriela Neubauer, fulminant die Effekte, die auf der Drehbühne durch die rotierende Röhre entstehen. Gewendet und im hellen Licht erscheint die Röhre als Skaterpark, darauf heiteres Rutschen, Spiel. Oder wird zum Skulpturenpark: festgezurrte Bilder der Spezies Mensch, verdichtet durch das raffinierte Spiel mit Licht und Schatten.

Lesen Sie auch

Was ist der Mensch? Die Frage treibt wesentlich menschliche Kultur an, auf die einst das Pickerl „Kunst“ geheftet wurde. Insofern große Kunst am Freitag bei der Premiere von „Memoryhouse“ im Linzer Schauspielhaus.

Eine Geschichte der Menschheit im Tanzstück des fast noch jungen (Jahrgang 1985), aber schon renommierten Choreografen Maciej Kuzminski.

Welche kollektiven Bilder hat die Menschheit? Wie vermischt sich das mit eigener Erinnerung? Das Programmheft zu „Memoryhouse“ (Haus der Erinnerung) legt nahe, dass Kuzminski stark die jüngere Entwicklung seines Heimatlandes Polen in sein Werk einbringt. Vom Sozialismus zur europäischen Demokratie, vom verordneten Kollektiv zum – keineswegs schmerzfreien – Individualismus.

Doch die Sprache von Kuzminskis Tanztheater ist auch universal. Ohne jemals plakativ zu sein, dafür umso eindrücklicher, variiert Kuzminski Polaritäten des Menschengeschlechts. Die Tänzer und Tänzerinnen in grauen Gewändern, ebenso geschminkten Gesichtern, sie sind Kinder des Schlamms.

Eine graue Masse in „sturer“ Bewegung, daraus schält sich eigenwilliges Begehren. Ein Paar wälzt sich in ruhiger Drehung auf dem Boden, ist selbst wie Schlamm. Männlich und weiblich, die Pole Tier und Mensch.

Kreatürlichkeit des Menschen

„Es“: ein Tänzer, der eine schier endlose „Schlingpflanze“ aus seinem Maul zieht. Schön gruselig, weil eben auch „wahr“.

Das Ensemble harmoniert fabelhaft, auf der sich drehenden Bühne entstehen immer neue Perspektiven. Bilder wie gemalt, Rhythmus ein zentrales Element, wechselt mit Stille, in der nur der Atem der Tänzer zu vernehmen ist. Ein Höhepunkt die Szene mit eingespielter Musik von „Koyaanisqatsi“, des zivilisationskritischen Film-Klassikers von 1983.

Zu den pulsierenden Klängen von Komponist Philip Glass ein Innehalten auf der Bühne, eine ästhetische, herrliche Abfolge von Menschen-Bildern.

Ein gutes Dutzend Tänzer und Tänzerinnen präzise, mit hoher Meisterschaft, zaubert wie selbstverständlich akrobatische Figuren. Ein Fließen, ein Anschwellen, ein Durchatmen, ein Sich-frei-Tanzen. Das womöglich lakonische Schluss-Bild, wieder müht sich ein Tänzer an der Röhrenwand ab. Er will hochkraxeln, ein anderer lümmelt am Rand und sieht zu. Menschliches Tun („Arbeit“) und Fortschritt? Wer daran glauben mag.

70 Minuten sensationelle Performance, donnernder Applaus. Ein denkwürdiger Abend, Vorstellungen bis 18. Mai.

Von Christian Pichler