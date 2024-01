Zehn Tage lang ein ganz spezielles Hotel-Erlebnis

Einer der großen Vorzüge dieses Berufs ist es ja, dass man viel in der Welt herumkommt – und entsprechend auch viele Eindrücke mitnimmt. Das war auch die Erwartung an den dienstlichen Ausflug nach Dubai im Februar 2022 – in einer Zeit, in der Corona noch ein Thema war, aber eigentlich kein großes Hindernis mehr darstellte.

Die Weltausstellung Expo am ersten Tag war spannend, der Corona-Test am Morgen dafür sehr unspektakulär — um nicht zu sagen zu sanft, um ein hartes Ergebnis zu liefern. Während im Heimatland gefühlt mit dem Teststäbchen durch die Nase ein IQ-Test am Großhirn durchgeführt wurde, berührte man dort gerade mal die Nasenspitze. Mehr Sicherheit, nicht positiv zu sein, konnte man dem corona-gelernten Österreicher nicht geben.

Erkenntnis um sechs Uhr

Das Kratzen im Hals in der Früh noch auf die Klimaanlage geschoben, kam frühmorgens aber die Ernüchterung. Der Anruf: Bitte am Zimmer bleiben, es ist Corona – ich sollte bis zum Ende der Reise der Einzige der ganzen Delegation bleiben.

Es braucht Zeit, um zu zu realisieren, was diese Situation nun heißt. Nie hatte ich mich damit beschäftigt, was diese lieben Herrn in Dubai mit Corona-Erkrankten machen, welche Folgen das haben könnte, vor allem auch wenn Corona wirklich körperliche Symptome zeigen würde – bis auf Müdigkeit in den kommenden zehn Tagen Gott sei Dank keine.

Sich organisieren

Irgendwann war klar, so schnell komme ich hier nicht mehr raus – oder wenn, dann hoffentlich in den Flieger nach Hause und nicht in ein Quarantäne-Hotel. In ständigem Austausch mit den sehr hilfsbereiten Organisatoren der Reise – der Wirtschaftskammer und der Reisewelt – wurden nun die kommenden zehn Tage orchestriert.

Das Essen kam per Zimmerservice, es wurde angeklopft, dann musste man warten, bis der Kellner weggelaufen war, und durfte sich vor der Tür das Essen bzw. die Getränke nehmen. Nach drei Tagen wird in den Emiraten das VPN praktisch abgeschaltet bzw. immer wieder unterbrochen, womit auch Annehmlichkeiten wie etwa heimisches TV dann großteils wegfielen.

Der Balkon und sein Ausblick wurden mein neues Zuhause. Bald auch im Bademantel, man nimmt kein Gewand für zehn Tage mit, wenn man eine Reise für vier Tage geplant hat. Zum täglichen Prozedere wurde der Corona-Test, der konsequent positiv blieb. Dann kam die Nachricht, nach zehn Tagen gilt man auch ohne Test als negativ.

Die Erleichterung groß, ein Ende in Sicht. Die Sachen gepackt, den Bademantel am letzten Tag abgelegt, der Flug gebucht. Dann, am letzten Abend der Anruf, die Emirates brauchen einen negativen Corona-Test. Flug zu Mittag. Billig ist in Dubai nichts, Corona-Schnellttest in der Nacht bestellt, 130 Euro bezahlt und ohne zu schlafen drei Stunden auf das Ergebnis gewartet. Negativ. Wiewohl sehr fordernd, will ich auch diese Zeit nicht missen, es war sehr interessant.

Von Christoph Steiner