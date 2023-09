„Zerbrechlichkeit kann auch eine in Gmunden aus Kraft sein“

„Vivid“ (lebendig) betitelt die in Grieskirchen geborene, in Prambachkirchen lebende Künstlerin Evelyn Kreinecker ihre Einzelausstellung in der Gmundner Hipp-Halle. Das Zentrum der Ausstellung bildet die Serie „How fragile we are“ (Wie zerbrechlich wir sind): Zerbrechlichkeit auf der einen, ein kraftvoller Blick auf das Menschsein auf der anderen Seite. Während der Ausstellung be-zeichnet die Künstlerin außerdem in einem performativen Prozess die Wände eines Raumes: „Live-Kunst“, wie sie Kreinecker bereits 2022 für „800 Menschen“ für die communale in Eferding zelebrierte.

VOLKSBLATT: Ihre Hingezogenheit zum Thema Mensch, Sie drücken sich vorwiegend durch die Malerei aus, aber ich bitte Sie um Worte: Was ist der Mensch? Selbstzerstörerisches Wesen? Wunderbare spirituelle Möglichkeit?

EVELYN KREINECKER: Der Mensch ist Natur, Wesen, Gefühl, Gedanke, Individuum, Kreativität, Spiritualität und natürlich noch viel mehr — in allen Dimensionen. Wir können großartig und zerstörend sein, liebevoll und grausam, begrenzt und voller Möglichkeiten. Thematischer Kern meiner Arbeit ist der Mensch. Es ist das Mensch-Sein an sich, das mich beschäftigt. Das Gesicht, Hände, unsere Haltung zeigen unsere Einmaligkeit, genau das möchte ich darstellen. Die Themen Masse, Manipulation, Individualität und Gemeinschaft bearbeite ich immer wieder.

„Vivid“ verhandelt die Fragilität des Seins: Das Glück zerrinnt uns stets zwischen den Fingern, oder welchen Gedanken hatten Sie bei dieser Titelgebung?

Für mich kann Fragilität eine Kraft sein, nichts, was zerrinnt, sondern was uns empfindsam macht, aufmerksam. Das Spüren dieser Verletzlichkeit und das Wissen um die Zerbrechlichkeit von Systemen, Beziehungen, gesellschaftlichen Sicherheiten und auch eines selbst kann uns helfen. Die letzten Jahre, mit allen Unsicherheiten, Ängsten, Isolierungen, Kriegen, Klimaveränderungen haben mit mir etwas gemacht, mit uns allen. Wir haben gesehen, wie fragil unser Leben und unsere Gesellschaft ist und wie schnell Ideale, Träume und bisher Selbstverständliches zerbrechen können. Und es ist eine große Sehnsucht entstanden, nach Halt, Geborgenheit, Umarmung, Sicherheit, ein Lebensdurst. Das thematisiere ich mit den Arbeiten in der Serie „How fragile we are“.

Das Klischee von den Power-Frauen ist eine Falle und drängt Frauen wieder ins Eck, indem es im Umkehrschluss das Klischee des „schwachen Geschlechts“ nahelegt. Doch auf Ihren Bildern sehe ich unschubladisierte Frauen, sehe Frauen, die mich interessieren. Ganz im Sinne der Schöpferin?

Menschen sind ein wesentliches Motiv meiner Bilder — dafür suche ich Haltungen, Szenen und Personen, die in mir etwas auslösen, oft sind das Frauen. Ich will mir nicht „ein“ Bild von Frauen machen, auch nicht von Männern. Schubladen wie stark, schwach, autonom, abhängig, selbst- oder fremdbestimmt usw. interessieren mich nicht. Wir passen da doch alle nicht genau hinein. Mir geht es um das „Wahrgenommen-Sein“ als Mensch, das hat mit Präsenz zu tun, mit Gleichberechtigung, Emanzipation und Solidarität.

Ihre Kunst huldigt — auch in der Live-Malerei — dem Spontanen, dem Augenblick. Umgekehrt, wie viel an Ihrer Kunst ist geplant, ist Konzept?

Jeder Serie geht eine lange Zeit der Überlegung voraus, Ideen gären sozusagen in mir, viele werden verworfen, manche bleiben und werden umgesetzt. Während der Arbeit verändert sich aber oft der Schwerpunkt. Der Charakter einer Serie entsteht durch das Tun daran. Das gilt auch für die „Live-Zeichnung“, ich nenne es performatives Raumzeichnen. Ich verwende dafür eine Sammlung an Bildmotiven, plane jedoch nicht alles voraus. Es gibt ein Konzept, das aber offen bleibt für Veränderung. Das künstlerische „rasche Einfangen eines Moments“ bedeutet nicht, dass diese Arbeiten schnell entstehen, im Gegenteil. Solche Augenblicke sichtbar zu machen gelingt nur mit großer Konzentration.

Wir sprechen über Kunst. „Kunst“ hat ihre Schatten: Einerseits schwingt schnöder Mammon mit, der sogenannte Kunstmarkt. Am anderen Ende bisweilen geradezu religiöse Überhöhung der Kunst, fast schon antiaufklärerisch. Welchen Ausdruck bevorzugen Sie für Ihre Arbeit — verdichteter Ausdruck des Menschen, gefällt Ihnen diese Definition?

Kunst als eine Form der Verdichtung zu bezeichnen gefällt mir gut, darin finde ich mich wieder. Er inkludiert auch unterschiedliche Formen und Möglichkeiten der Kunst. Als Kunstschaffende will ich von meiner Arbeit leben können, insofern ist Kunst auch ein Geschäft. Aber reden wir nicht vom gehypten Kunstmarkt, sondern von all den Galerien und Ateliers, in denen wir wunderbare Werke entdecken können. Gehen wir dorthin, besuchen wir Ausstellungen, lernen Künstlerinnen und Künstler kennen, bei Vernissagen, Ateliertagen, Symposien und vielen anderen Gelegenheiten. Jeder ist willkommen.